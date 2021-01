Exclusivo! Live de Carnaval de Bell Marques será transmitida do Farol da Barra

A Live de Carnaval de Bell Marques, no próximo dia 14 de fevereiro, quando seria o domingo de folia, será transmitida de um local especial. O Farol da Barra foi o cenário escolhido pelo cantor para a transmissão através do YouTube, a partir das 16h, que seria o horário de saída do tradicional bloco Camaleão.

A estrutura, de acordo com informações obtidas pelo site Alô Alô Bahia ,será montada no interior do forte, sem acesso do público. O cartão postal foi a opção do artista pela importância histórica e simbólica para os foliões de todo o Brasil.

Live será no dia e horário em que Bell estaria desfilando na Barra-Ondina