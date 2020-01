O novo Centro de Treinamento do Bahia, que será inaugurado no próximo sábado (11), no município de Dias D´Ávila, na Região Metropolitana de Salvador, terá uma obra de Bel Borba em homenagem à torcida, além de esculturas de diversos artistas baianos renomados. A obra de Borba foi feita com restos de demolição da antiga Fonte Nova.

Foto: Divulgação



A nova casa do Esquadrão se chamará CT Evaristo de Macedo.