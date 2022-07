Executiva baiana assume diretoria na FIESP

Mariana Lisbôa (Foto: Marcelle Cerutti)

Mariana Lisbôa acaba de assumir a Diretoria do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). A nomeação se deu pelo presidente da Federação, Josué Christiano Gomes da Silva. A ideia é que a baiana, que é também presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), leve seu olhar, baseado nos pilares ESG, para avançar na agenda internacional.

“Como mulher e baiana, sinto-me feliz por ocupar uma posição relevante em uma instituição tradicional e respeitada como a FIESP. Espero poder compartilhar um pouco da minha experiência e, principalmente, aprender muito com meus colegas”, celebrou Mariana, que é Líder Global de Relações Corporativas da Suzano S/A, referência mundial em bioprodutos extraídos do eucalipto e maior produtora do mundo de celulose.

Personagem da semana



Frank Abubakir (Foto: Pico Garcez)



Frank Geyer Abubakir está realizando algumas movimentações no comando da Unipar, já de olho no futuro. Depois de nomear Bruno Uchino como executive chairman, na última quarta-feira (13), o empresário carioca radicado na Bahia passa a exercer um papel mais estratégico na empresa enquanto prepara, em paralelo, as filhas Cecília, de 18 anos, e Maria Carolina, 17, para o sucederem no comando da petroquímica.

Aos 49 anos, Abubakir vem de uma longa linhagem de empresários e, desde cedo, atua nos negócios da família, tanto que desde 2005 participa das decisões da indústria como representante da holding Vila Velha, principal acionista da empresa. Hoje, a Unipar é a maior produtora de cloro-soda da América do Sul e segunda maior de PVC da região, com uma operação avaliada em R$ 8,9 bilhões. O executivo permanecerá como controlador e se tornará chairman do novo Instituto Unipar, já Maria Cecília será suplente de Uchino no conselho e Maria Carolina assumirá um posto na diretoria da Vila Velha.

Novo visual

Restaurante Mistura, na Contorno (Foto: Divulgação)





O restaurante Mistura Contorno, em Salvador, acaba de passar por uma repaginada, ganhando um projeto de iluminação de arte e uma nova roupagem no mobiliário, seguindo uma linha sustentável. Em entrevista ao Alô Alô Bahia, a chef e sócia do local, Andréa Ribeiro, celebrou as mudanças. “A ideia foi ter o sol o tempo todo dentro do restaurante”, nos disse. A reforma foi comandada, em parceria, pelo arquiteto Luiz Claudio Motta e pelo diretor de Arte e designer Flavio Sadalla, do Studio Sadalla.

Lançamento

Cristina Calumby e Roberta Coelho (Foto: Elias Dantas)



Os empresários Paulo, Roberta e Vitor Coelho receberam arquitetos e designers de interiores, quinta-feira, na Básica Home, em Salvador, para apresentar um novo espaço voltado para o mobiliário de áreas externas, o Básica Outdoor. Na curadoria estão peças de Carlos Motta, Sergio Mattos, Ronald Sasson e Roberta Banqueri, entre outros. Cristina Calumby, Marlon Gama, Flávio Moura e Sidney Quintela foram alguns dos profissionais que estiveram por lá.

Temporada baiana

De passagem por Salvador esta semana, Wagner Moura bateu ponto na Casa 478, na Pituba, onde jantou acompanhado da mulher, a fotógrafa Sandra Delgado, e de amigos, na última segunda-feira. O grupo prestigiou o Jazz na Lage, projeto que integra a programação do lugar as segundas e sextas com músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia, Rumpilezz e Jam no MAM.

Adeus ano velho

O Réveillon Praia do Forte acaba de anunciar o line up que agitará os 5 dias de festa, de 27 a 31 de dezembro. Estão confirmados Gusttavo Lima, Bell Marques, Wesley Safadão, Léo Santana, Pedro Sampaio, Dubdogz, João Gomes, Menos é Mais, Timbalada e Tuca Fernandes. Na noite da virada, marcando a chegada de 2023, o serviço será All inclusive, com buffet e bebidas premium.

Presença internacional

Candice Swanepoel (Foto: Reprodução/Redes sociais)



Habitué de Trancoso, Candice Swanepoel tirou alguns dias de férias para curtir o disputado destino no litoral sul baiano. A top internacional de 33 anos está por lá desde quarta-feira, quando assistiu ao casamento da modelo Laís Ribeiro com o ex-jogador de basquete Joakim Noah. Nascida na África do Sul, Candice ficou conhecida como uma das angels da Victoria's Secret e é uma das modelos mais bem-sucedidas do mundo.