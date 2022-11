Executiva baiana do ano, Mariana Lisbôa será homenageada no Almoço de Negócios do Alô Alô Bahia

Quando era criança, Mariana Lisbôa fechava os olhos e imaginava seu futuro: “era trabalhando que eu me via”, revela. “Queria também casar, ter filhos… mas isto era, para mim, um consectário natural da vida, como crescer, envelhecer e morrer. Não era o que me moveria. O meu sonho mais íntimo era estudar, me preparar e me realizar profissionalmente. Ser uma mulher livre para fazer escolhas”, relata.

E foi assim que a executiva construiu sua trajetória. Formada em Direito, com larga experiência na área Ambiental e mais de 20 anos de atuação profissional, sendo mais da metade destes dedicados ao setor florestal, hoje ela é Líder global de Relações Corporativas da Suzano, maior empresa de celulose do mundo.

Mariana também é presidente da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) e diretora do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior Da Federação das Indústrias de São Paulo (FIESP). Cargos que assumiu em 2022 e consolidaram sua bem-sucedida carreira.

Além de um exemplo profissional, ela é admirada pelos compromissos que assume junto à sociedade. “Sou particularmente apaixonada por impulsionar o crescimento de mulheres no mundo corporativo e por implantar uma agenda ESG estruturada e mensurável, capaz de mitigar os impactos do negócio para esta e as próximas gerações”, revela.

Por todos estes feitos, Mariana Lisbôa foi considerada foi considerada pelo Alô Alô Bahia como executiva do ano e será homenageada no Almoço de Negócios que o portal realizará em 12 de dezembro, às 12h12, no restaurante Amado, em Salvador.

O tradicional evento de fim de ano do vai reunir cerca de 200 convidados, entre lideranças, empresários, executivos e agentes de transformação para dialogar sobre o futuro a partir de temas como sustentabilidade, cultura, diversidade e inclusão, abrindo espaço para desenvolver o potencial de pessoas e organizações, tendo a gestão como principal instrumento de realização. À frente deste debate estará Mariana Lisbôa, que ministrará uma palestra.

(Foto: Divulgação)



O almoço do Alô Alô Bahia terá patrocínio do Sebrae Bahia, XP Private, Guebor Toyota, Moura Dubeux, Circuito G10, Clínica Carolina Dias, Laboratório Sabin, Mosello Lima Advocacia, Escola Concept Salvador e Petrobahia; apoio da TD Produções, Fernanda Brinço, Uranus 2, Amavi Assessoria, Restaurante Amado e Hiperideal e apoio institucional da Prefeitura de Salvador.

Leia mais notícias no Alô Alô