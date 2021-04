Exército faz seleção para trabalhar em obra com salários de até R$ 8,9 mil

O Exército realiza uma seleção para contratar profissionais civis que vão atuar no gerenciamento e fiscalização de projetos, obras e serviços de engenharia. As inscrições vão durar de 12 a 20 de abril deste ano.

As vagas oferecidas são para engenheiro civil, engenheiro eletricista, técnico em edificações e técnico em eletrotécnica. Os salários variam de R$ 3.571,11 a R$ 8.943,13.

Os contratados vão atender à demanda de obras e serviços para construção do Hospital Geral de Salvador (HGeS), na capital baiana. A obra será administrada pelo 1° Grupamento de Engenharia, situado em João Pessoa (PB), por meio da Seção Regional de Obras da 6ª Região Militar, em Salvador.

Os candidatos aprovados e selecionados ficarão em Cadastro de Reserva para serem convocados na quantidade de vagas abertas, conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos existentes, segundo o Exército.

O edital está disponível no site do 1º Grupamento. Dúvidas e outros esclarecimentos poderão ser sanados por meio do e-mail pctdhges@1gec.eb.mil.br.