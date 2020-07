Exército tem 4 editais de concursos públicos abertos no país; veja informações

O Exército Brasileiro está com quatro editais de concursos públicos com o total de 261 vagas. Veja abaixo os detalhes de cada processo seletivo.

Oficiais do Quadro Complementar e Formação de Capelães Militares

Um dos editais oferece 41 vagas no Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) e no Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM) do ano de 2021, na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) e na Escola de Saúde do Exército (EsSEx), em Salvador e Rio de Janeiro.

Para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, a idade máxima deve ser de 32 anos e graduação na área à qual pretende concorrer. Para o Curso de Formação de Capelães Militares, os candidatos devem ter idades entre 30 e 40 anos curso superior de formação teológica.

Além disso, os candidatos devem ter altura mínima de 1,60m no caso do sexo masculino e 1,55m no caso do sexo feminino.

O Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC) oferece vagas para as seguintes áreas:

Administração

Ciências contábeis

Direito

Enfermagem

Estatística

Informática

Magistério: Biologia, Espanhol, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química

Pedagogia

Psicologia

Veterinária

O Curso de Formação de Capelães Militares (CF/CM) oferece vagas para:

Padre Católico

Pastor Evangélico

As inscrições devem ser feitas até 5 de agosto por esse site. A taxa é de R$ 120. O concurso terá exame intelectual, verificação documental preliminar, prova de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.

Formação de Oficiais da Ativa (engenheiros)

O Exército está com 6 vagas para Curso de Formação de Oficiais da Ativa (CFrm) do Quadro de Engenheiros Militares de 2020/2021. São 5 vagas para engenharia de computação e 1 para engenharia de produção.

Os candidatos devem ter concluído o nível superior em engenharia. O curso de formação será realizado no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro. Para se inscrever, os candidatos devem ter, no máximo, 26 anos de idade e altura mínima de 1,60m para os candidatos do sexo masculino e de 1,55m para o sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas de 16 de julho a 1º de setembro por meio do site do Instituto Militar de Engenharia. A taxa é de R$ 110. O concurso terá exame intelectual, inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.

Ao ingressar no CFrm, o candidato adquire a condição de militar e de aluno do Curso Básico de Formação Militar do QEM (CBFM/QEM) e, se aprovado neste curso, é matriculado no Curso de Formação Específica do QEM (CFE/QEM). Enquanto matriculado no CBFM/QEM ou no CFE/QEM, o candidato ao QEM é considerado primeiro-tenente do Quadro de Material Bélico, da reserva de 2ª Classe, fazendo jus ao soldo inicial de R$ 8.245.

Formação e Graduação de Oficiais (engenheiros)

Outro edital oferece 98 vagas: 70 delas são para os Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Ativa (CACFG/Ativa) do Quadro de Engenheiros Militares de 2020/2021 e 28 são para Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva) do quadro de engenheiros militares de 2020/2021.

Os candidatos devem ter ensino médio, idade mínima de 16 anos e máxima de 21 ou 22 anos, altura mínima de 1,60m para o sexo masculino de 1,55m para o sexo feminino.

As inscrições devem ser feitas até 18 de agosto por esse site. A taxa é de R$ 100. Haverá prova objetiva, inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.

A duração do curso é de cinco anos e será realizado no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, com o objetivo de promover currículos estruturados à graduação em Engenharia Militar e à formação do oficial.

No primeiro ano de curso, o candidato recebe fardamento, alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento e soldo inicial de R$ 1.334,00, além de poder receber promoções.

Formação de Oficiais do Serviço de Saúde

O outro edital é para 116 vagas nos Cursos de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército (CFO/S SAU) na Escola de Saúde do Exército (EsSEx), no Rio de Janeiro. As vagas são nas áreas de medicina, farmácia e odontologia.

Os candidatos devem ter graduação na área, altura mínima de 1,60m no caso do sexo masculino e de 1,55m no caso do sexo feminino; idade máxima de 32 anos para concorrer às áreas de medicina sem especialidade, odontologia e farmácia; e de 34 anos para os candidatos a médicos especialistas.

As inscrições devem ser feitas até 31 de julho pelo site http://www.essex.eb.mil.br/. A taxa é de R$ 130. O concurso terá exame intelectual, prova de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica.