Existe fórmula para uma relação livre de erros?

O Dia dos Namorados acaba sendo muito inspirador para novos relacionamentos e também para a renovação dos antigos. Os casais aproveitam a data para olhar novamente suas relações e, muitas vezes, para dar uma nova chance a essa história. Pensando nesse contexto, é importante analisar como nos relacionamos e quais estratégias usamos para nos mantermos conectados com o outro. Será que estamos fazendo a coisa certa para termos um relacionamento perfeito? Será que existe uma fórmula certa para um relacionamento livre de erros? Será que há um relacionamento assim?

A resposta para todas as perguntas é a mesma: NÃO! Em geral, não achamos que estamos no caminho certo porque muitas vezes estamos tão preocupados em acertar que esquecemos o quanto o caminho dos chamados “erros” é importante. Errar significa tentar e construir. É nesse erro, nessa briga, nessa discussão que o relacionamento nasce e se fortalece.

Casamento feliz é casamento forte e essa força só vem da possibilidade de um olhar para o outro de verdade e entender o que espera não só dele, mas também da relação em si. Você já pensou sobre isso? Muitas vezes o que nos afasta de quem gostamos não é necessariamente ele, mas a nossa ideia e expectativa em cima daquela relação. Trocando em miúdos, por muitas vezes, a gente costuma gostar mais do nosso casamento do que do nosso esposo (a). Gostamos mais do fato de não estarmos sozinhos do que de quem nos abraça no dia 12 de junho.

Quando começamos a pensar assim, talvez fique mais fácil entender que errar não é necessariamente um problema. Errar faz parte da nossa caminhada verdadeira, da nossa construção de uma relação verdadeira. O que talvez não seja certo é você criar uma história perfeita em que o que menos importa são os personagens. Errar, então, é pegar na mão e seguir, seja correndo, andando, patinando ou qualquer que seja o seu ritmo.

Sendo assim, não é possível acreditar que exista um modelo para não errar se o mais gostoso de tudo isso é justamente errar junto. É justamente olhar para o outro e pensar que poderia ter sido diferente e que estão prontos para fazer isso. Seja porque o casamento foi muito rápido ou porque você fez aquela cena de ciúmes desnecessária, ou ainda, porque você não gosta muito da sua sogra.

Pensando desse jeito, quem sabe nesse Dia dos Namorados você não para de pensar em fórmulas prontas e aproveita o abraço para se perguntar: será que é esta pessoa que eu escolhi para errar junto?

* Patrícia Caldeira é psicóloga especialista em Família e professora da Unijorge