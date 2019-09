Expandindo atuação regional, Delta compra 20% da Latam por US$ 1,9 bilhão

A companhia aérea americana Delta Air Lines anunciou que vai comprar 20% da chileno-brasileira Latam por 1,9 bilhão de dólares, ou 16 dólares por ação. Além desse valor, a Delta vai ainda injetar 350 milhões de dólares na Latam, totalizando 2,25 bilhão de dólares pela operação.

Para a aquisição, a Delta afirmou que planeja vender sua fatia minoritária de 9% na companhia aérea brasileira Gol. O valor da participação também será pago com emissão de dívida e recursos em caixa, de acordo com a agência Reuters.

Os recibos de ações da Gol (ADRs) negociadas depois do fechamento do mercado na bolsa de Nova York caíam 9,4% às 18h50, pouco após o anúncio do acordo. Os recibos da Latam subiam 43,5% em Nova York no mesmo horário.

A operação criará uma super força regional e ampliará a participação da companhia estadunidense no mercado da América Latina, mercado no qual a Latam é a maior companhia aérea. A Latam oferece na região tanto voos internacionais quanto rotas domésticas em países como Chile, Brasil, Colômbia, Peru, Argentina e Equador.