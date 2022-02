Expectativa é de que PL do subsídio do transporte seja aprovado em março, diz Bruno

Após a aprovação do PL 4.392/2021, que garante subsídio do transporte público, no Senado, a expectativa é de que ele seja aprovado também na Câmara, já no mês de março. A tramitação do projeto posterga o reajuste da tarifa de ônibus em Salvador e amplia as possibilidades de não haver reajuste esse ano, segundo o prefeito Bruno Reis.

Após a aprovação na Câmara, o PL segue para sanção presidencial. "Pelo menos na segunda semana de março, a expectativa é de que seja aprovado. Chegando os R$64 milhões, tem o compromisso do prefeito, se for o caso, a gente complementa o valor, para não ter reajuste. Trabalho com a possibilidade concentra e real de que não vai ter reajuste esse ano", disse o prefeito nesta terça-feira (22).

"Todos nós prefeitos estamos mobilizados. O presidente da Câmara já havia se comprometido com a gente, ele já está ciente. Estamos fazendo articulação para que o projeto seja aprovado. E depois vem a terceira e última batalha que é a sanção perante o governo federal", detalhou Bruno.

Caso o subsídio não seja aprovado, o reajuste da tarifa de ônibus deve ser evitado pela prefeitura até maio, como ocorreu no ano passado.