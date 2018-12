Expectativa pra Liga dos Campeões da Europa: os opostos se atraem

A segunda-feira na Europa foi de expectativa e definição dos confrontos das oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio foi especialmente favorável para alguns e uma pedreira para outros. Em geral, torcedores e imprensa elegeram o Manchester City como o maior vencedor do dia. O time de Pep Guardiola vai enfrentar o Schalke 04, atualmente na 13ª colocação do Campeonato Alemão. Já a grande perdedora do sorteio foi a Juventus, que mesmo garantindo a primeira colocação do seu grupo, terá pela frente o Atlético de Madrid.

Os ângulos e motivos para que cada partida se torne interessante são muitos. O Barcelona de Messi é sempre um atrativo, mesmo num encontro pouco equilibrado diante do Lyon. Já o jogo entre Bayern de Munique e Liverpool tem tudo pra ser um dos mais animados, em termos de gol, nesta fase. Dá pra achar muito mais de um ingrediente interessante em cada uma das partidas, mas eu queria focar numa, em especial, que para mim é o confronto de opostos no futebol atual: Manchester United x PSG.

Se pensarmos em história, temos de um lado um clube fundado, em janeiro de 1878, que já passou por praticamente tudo que se possa imaginar no futebol: já foi quase à falência no início de sua história, trocou de nome e de cores, passou por reconstruções e decadências, conheceu lendas e decepções e é, hoje, o maior vencedor do Campeonato Inglês. Do outro, temos um clube que nasceu em agosto de 1970 e que tem uma grande chance de ser mais novo que você, lendo essa coluna. Um clube que surgiu porque “faltava” uma grande equipe de futebol em Paris e que ainda está no início de sua história.

Quando o assunto é tradição na Champions, o United tem três títulos, é uma das equipes que mais participaram da competição, com 22 presenças, e estreou na segunda edição do torneio lá em 1956. Já o PSG está na sua décima participaçao, tendo estreado em 1986, e nunca nem disputou uma final: seu melhor resultado foi, na temporada 1994/1995, as semifinais.

Talvez, a única semelhança seja o atual poder econômico dos dois clubes. Algo que levou ambos a comprar, na época, o jogador mais caro do mundo. Primeiro, o United, levando Pogba, da Juventus, em 2016, e depois o Paris tirando Neymar do Barcelona em 2017. O que nos leva a mais uma diferença.

Enquanto o brasileiro reina absoluto num time ofensivo, veloz e criativo (e influencia na troca de treinador), o francês vive sendo colocado no banco de reservas por opção do técnico Mourinho, que não é demitido por nada nesse mundo apesar dos péssimos resultados. O PSG é ataque, e mostra eficiência nisso (70 gols marcados e 19 sofridos na temporada), enquanto o United é defesa, mas nem nesse quesito tem mostrado eficiência (38 gols a favor contra 35 levados). Dizem que os opostos se atraem, mas, nesse caso, alguém vai avançar sozinho e, neste momento, tudo indica que será o novato do confronto.

Às claras

O jornal italiano Tuttosport revelou, ontem, o vencedor do prêmio Golden Boy, dado ao melhor jovem da Europa no ano. O zagueiro Matthijs de Ligt, 19 anos, que atua no Ajax, e tem sido especulado por clubes como o Barcelona, foi o eleito e levou o tradicional troféu para casa. O brasileiro Vinicius Junior ficou na quinta colocação.

Clara Albuquerque é jornalista e correspondente na Europa