Expedição liderada pela Família Schurmann desembarca em Salvador

A expedição Voz dos Oceanos, liderada pela Família Schurmann, desembarca em Salvador na próxima quarta-feira (3), para realizar uma série de ações que visam conscientizar população sobre a poluição dos oceanos.



Com apoio mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e patrocinado por diversas empresas, a expedição ficará até 13 de novembro na capital baiana, cidade em que permanecerá por mais tempo antes de seguir viagem.



Para homenagear as ações realizadas no período em que a expedição estiver na cidade, a Prefeitura vai iluminar de azul, em alusão a cor dos oceanos, o Elevador Lacerda e o recém-inaugurado Elevador do Taboão a partir deste domingo (1).



“Estamos felizes em apoiar a chegada da expedição em nossa cidade, juntamente com a Capitania dos Portos e a Bahia Marina. Temos a maior baía do Brasil, a maior baía tropical do mundo, a Baía de Todos-os-Santos com mais de 1.200 km2, de extrema importância para nosso desenvolvimento econômico sobretudo para o turismo, e a mensagem de preservação dos oceanos se torna cada vez mais urgente, reforçando que essa deve ser uma agenda com envolvimento de todos nós”, nos disse o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.



Durantes dois anos, o Voz dos Oceanos passará por 60 destinos, entre Brasil e Nova Zelândia, em busca de soluções inovadoras para combater a poluição dos mares e melhorar a qualidade das águas. Voz dos Oceanos tem como objetivo também educar e conscientizar as comunidades locais sobre a transformação de hábitos de consumo e preservação do meio ambiente. Ao realizar três voltas ao mundo nos últimos 37 anos, a Família Schurmann, responsável pela expedição, constatou de perto que os oceanos sofrem mudanças severas, já que estão cada vez mais poluídos.



A expedição é feira a bordo do veleiro Kat, que possui seis cabines, duas salas, uma cozinha e três banheiros. Entre os diferenciais da embarcação está a quilha retrátil hidráulica e todas as soluções sustentáveis. O veleiro faz uso de energia limpa (eólica, hídrica e solar) e conta ainda com geradores de baixo consumo e sistema de tratamento de esgoto. Para a Voz dos Oceanos foram efetuadas algumas melhorias, entre elas, ampliação da capacidade de geração de energia limpa de 75% a 100%, adoção de baterias de Lithium, mudanças no tratamento de águas com ultravioleta na fase final. Além disso, todo o lixo produzido é devidamente tratado. O barco possui uma composteira para tratar o lixo orgânico e um compactador para armazenar o lixo reciclável.

Leia mais matérias no Alô Alô Bahia