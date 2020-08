Explosão em Beirute: Governo contabiliza mais de 25 mortos e 3 mil feridos

O governo libanês contabiliza ao menos 25 mortos após a explosão em Beirute. Em entrevista a uma rede de televisão, o ministro da Saúde do Líbano, Hamad Hasan, disse que há cerca de 3 mil feridos. Já o chefe do escritório local da Cruz Vermelha falou em 2,2 mil feridos, mas disse que o número "deve ser ainda maior".

Ainda não há números exatos sobre a quantidade de feridos ou qual seria a causa da explosão. Apesar de o país já ter sido alvo de terroristas, não há evidência ainda de que se trate de um atentado terrorista.

Atualização: Número de mortos por explosão em Beirute sobe para mais de 50

A forte explosão ocorreu em Beirute, na tarde desta terça-feira (4). Segundo a Cruz Vermelha, parte das vítimas foi levada a hospitais, mas ainda há muita gente presa em escombros dentro de suas casas. Pelo menos um hospital ficou sobrecarregado com a procura e precisou encaminhar feridos para outros lugares, segundo o The New York Times. Barcos estão resgatando pessoas que foram jogadas ao mar.

Nas redes sociais, moradores da capital relatam que janelas de edifícios e casas no entorno do local da explosão estilhaçaram.

A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0 — Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020

Imagem impressionante do momento da explosão em Beirute. Gigantesca. Triste pic.twitter.com/HjUp6zFtEz — Guga Chacra ???????????????????????????????????????? (@gugachacra) August 4, 2020

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs — Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

BREAKING: Massive explosion rocks Beirut; reports of many injured pic.twitter.com/7CY6jK5YDu — BNO News (@BNONews) August 4, 2020

UNVERIFIED: Footage from Beirut explosion pic.twitter.com/UGao8444dr — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020