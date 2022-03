Explosão grande é ouvida em Kiev; capital da Ucrânia pode ficar sem energia elétrica

Uma explosão foi ouvida perto da estação ferroviária central de Kiev, capital da Ucrânia, na noite desta quarta-feira (2), dia em que se completa uma semana da invasão pela Rússia. A informação é do assessor do Ministério do Interior, Anton Herashchenko, em um post nas redes sociais. O ataque aconteceu por via aérea.

O prédio da estação resistiu e sofreu pequenos danos. Ainda não há relatos sobre vítimas.

O Ministério do Interior do país afirmou, entretanto, que a explosão pode deixar a cidade sem aquecimento, uma vez que o míssil russo teria atingido um grande tubo de aquecimento perto da estação de trem em Kiev. Recentemente, a cidade foi atingida por uma súbita onda de frio que cobriu a cidade de neve nos últimos dias.

Milhares de moradores de Kiev estão abrigados em porões sem aquecimento, estacionamentos subterrâneos e estações de metrô.