Exposição de Marcos Costa no Malembe dialoga sobre racismo, autoestima e identidade afro-brasileira

Após a exposição de fotografias do Lázaro Roberto entre agosto e outubro fazer sucesso no Malembe Food & Drinks, agora é a vez da Mostra Cabuloso que será lançada às 17h desta sexta-feira (12), trazendo obras inéditas do multiartista Marcos Costa. A exposição foi idealizada por Milena Moraes, sócia do Malembe, que, basicamente, juntou a fome com a vontade de comer para colocar a exposição no mundo.

Milena é fã do trabalho do Cabuloso Atelier, que fica a pouco mais de 500m distante do restaurante, no Pelourinho.

O intuito da Mostra, é promover no Novembro negro, arte urbana para a comunidade, criando pontes culturais e reforçando a Arte negra e sua importância no presente e no futuro das novas gerações que terão artistas visuais e grafiteiros pretos como fonte de inspiração.

"O Malembe como nós já sabemos, é muito mais que um bar, é um Quilombo e assim sendo, segue promovendo encontros e atividades únicas. Com essa mostra, queremos não apenas promover o trabalho incrível do Marcos Costa, mas também, levar para todas e todos neste mês de luta, uma mensagem de esperança, arte e união, entre os afroempreendedores locais do Centro Histórico", disse Milena.

Nascido em São Félix, Cabuloso é um dos grandes nomes das Artes Visuais na Bahia. Seu trabalho dialoga com a cultura negra, urbana e contemporânea. Os originais da exposição estarão disponíveis para aquisição e também disponibilizaremos uma quantidade limitada de 10 Prints em alta qualidade de cada Tela a serem comercializados a preços populares.

Os Trabalhos feitos com acrílica e spray sobre Tela revelam aspecto de colagem, são muito ricos em expressão e trazem a tona provocações estéticas que dialogam sobre Racismo, Auto-estima e Identidade Afro Brasileira. Veja algumas das obras na galeria abaixo:

(Arte: Marcos Costa/CABULOSO) (Arte: Marcos Costa/CABULOSO) (Arte: Marcos Costa/CABULOSO)