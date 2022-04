Exposição imersiva em homenagem a Van Gogh chega a Salvador 

Van Gogh e Impressionistas entra em cartaz, sexta, no Shopping da Bahia (Foto: Divulgação)

Salvador receberá a aclamada exibição “Van Gogh e Impressionistas”, a partir do dia 8 de abril, trazendo ao público soteropolitano o encantamento de um espetáculo de projeções imersivas em alta definição, inspirado em grandes atrações internacionais. A mostra faz parte da programação do LIGHTLAND - O Mundo Encantado das Luzes, que será instalado no Shopping da Bahia.

A exibição é uma emocionante viagem pelo grandioso universo das obras de Van Gogh, trazendo imagens de diversas telas do pintor, a exemplo da famosa Noite Estrelada (1889), Quarto em Ales (1888), além dos variados autorretratos que ele fez e dos quadros que têm girassóis como protagonistas. O público também irá conferir trabalhos de outros grandes nomes que se relacionam com a trajetória do artista, como Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Soutine e Modigliani. Os ingressos custam entre R$ 30(meia) e R$ 60(inteira) e estão à venda na bilheteria do local e no site www.lightland.com.br.



Festão

O empresário Paulo César Ribeiro completa 70 anos e comemora no próximo dia 20 de abril com grande festa em Salvador. Ao lado da esposa Moema Ribeiro, receberá os convidados na residência do casal, em Alphaville.

Novo espaço

Salvador ganha, em maio, um espaço que oferece soluções integradas para a realização de eventos, principalmente corporativos, coworking e capacitação profissional. O Empório Decor vai ocupar um imóvel de dois pavimentos na Federação, com 600 metros quadrados e fachada inspirada nas casas da Toscana, na Itália. De acordo com a CEO do lugar, Elis Piñón, a ideia foi criar um espaço que atendesse a uma demanda do mercado e reunisse também marcas voltadas para o setor de eventos e decoração, que poderão comercializar lá seus produtos. “Assim como eu, muitos profissionais acabam cruzando o eixo Rio/São Paulo atrás de qualificação e aprimoramento. Vamos suprir essa carência de espaço, favorecendo o acesso, oportunizando profissionais locais e nacionais para ministrar cursos e afins e promovendo conexões”.





Luxo sem igual

Imagine ter Maria Bethânia declamando o “Soneto da Fidelidade”, de Vinícius de Moraes, em seu casamento? Ouvir sua voz interpretando “Magnificat” (“Canto de Maria”) e “Céu de Santo Amaro” diante de uma igreja lotada – e emocionada. Pois foi essa a experiência que o casal de noivos Nina Mothé e Felipe di Biase e seus convidados viveram nesse sábado (02/04), durante sua cerimônia de casamento, realizada na Igreja de São Francisco da Penitência, no Rio de Janeiro. A cantora é madrinha de Nina e de sua irmã gêmea, Júlia, filhas de sua produtora Ana Basbaum. A festa do casamento aconteceu no Copacabana Palace e contou com shows de Toni Garrido e Mc Marcinho.

*Veja o vídeo da apresentação de Bethânia no Reels do Instagram @sitealoalobahia.

Agenda empresarial

O Alô Alô Bahia e o CORREIO promovem o I ESG Fórum Salvador. O evento será realizado nos dias 11 e 12 de maio, no Porto de Salvador.

Arte & Cultura

A Chapada Diamantina ganha, no dia 11 de abril, a VB Galeria de Arte Contemporânea, que faz parte da Villa Barriguda e fica localizada aos pés do Morro do Pai Inácio. A galeria abre suas portas com a exposição coletiva “Gênesis”, composta pelos artistas Muricy, Dida Murta, Marco Lima, Rodrigo OMG e Donato.





Palestra em Boston

Pedro Tourinho ministrará palestra nos Estados Unidos no próximo dia 9 de abril, dentro da programação da Brazil Conference. O evento acontece anualmente e é realizado por alunos brasileiros da Universidade de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology(MIT), em Boston, buscando promover encontros com líderes e representantes da diversidade brasileira. No caso do publicitário e consultor baiano, ele falará sobre o tema “Instigando o Desenvolvimento da Influência Digital”. “O surgimento e a força da influência digital é um dos fenômenos mais importantes do nosso tempo. Poder debater esse assunto com tanta gente boa e atuante será um grande privilégio”, disse Pedro em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.





Parabéns pra você

O empresário baiano Otávio Freire, presidente, CTO e cofundador da SafeGuard Cyber, comemorou aniversário domingo (03), no restaurante Amado, em Salvador. Otávio veio de Charlottesville (Virginia), nos Estados Unidos, onde mora, e foi recebido por grande parte da família e amigos no restaurante debruçado sobre o mar, na Avenida Contorno. Ele é executivo com ampla experiência em P&D, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de negócios e engenharia para segurança cibernética e sistemas baseados em riscos.