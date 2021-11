Exposição mostra estratégias de sobrevivência do povo preto ao longo da história

História, resistência, arte e resgate. Durante o mês da consciência negra, a Associação Protetora dos Desvalidos (SPD) recebe a mostra coletiva ‘Vivedores de Ganho, Ontem e Hoje!’, como parte do projeto Arte e Ancestralidade. A visitação está liberada ao público desde o início do mês e vai até o dia 30, sempre das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30, e aos sábados das 9 às 11h30 na Associação Protetora dos Desvalidos (SPD) - Largo do Cruzeiro de São Francisco, 17, Centro Histórico de Salvador.

A mostra, idealizada pelo Ateliê Sérgio Amorim Artes, acontece durante todo o mês de novembro e apresenta, através das artes visuais, a ancestralidade e a contemporaneidade de sobrevivência do povo brasileiro e do trabalhador, em sua maioria descendentes de negras e negros escravizados, em paralelo com as profundas consequências sociais e econômicas que assolam nosso país.

A SPD, instituição que sedia a exposição, foi a primeira organização civil negra no Brasil, fundada em 1832 por Manoel Victor Serra, um africano livre, que vivia de ganho, comercializando água nas imediações da Ladeira Preguiça, e funciona desde o início do século XX, em um casarão azul, próximo ao Cruzeiro de São Francisco no Centro Histórico de Salvador.

Curador da Mostra, o artista plástico Adinelson Filho explica que é a segunda edição do trabalho. A primeira aconteceu no final de novembro do último ano. e durou até o dia 16 de dezembro, com o intuito de estender as reflexões sobre a consciência negra. Segundo Adinelson, a atual edição foi pensada especificamente para o mês de novembro sobre esta instituição, a SPD, de importância primaz para a população negra brasileira e seu papel decisivo na economia do país.

No Brasil, a associação se destaca por guardar a história de sobrevivência dos negros e, atualmente, é presidida por Ligia Margarida Gomes, primeira mulher eleita presidente da associação em toda a sua história.

A exposição tem como objetivo contribuir com a SPD, recebe a mostra idealizada e com curadoria de Sérgio Amorim, Luzimar Azevedo, Adinelson Filho e Yara Guedes.

"Pretendemos trazer visibilidade para a Associação Protetora dos Desvalidos (SPD) e sua história na organização de trabalhadores e trabalhadoras africanos e crioulos ainda no início do século XIX. Do conhecimento dessa história o público reterá maiores e melhores informações sobre o trabalho da população negra, sua organização, técnicas, participação na economia e a evolução social baiana e brasileira", disse Adinelson.

Para a exposição, a SPD recebe obras de 29 artistas, são eles: Sérgio Amorim (pintura a óleo sobre tela); Rosalvo Santana (santeria em cerâmica); Edvaldo Assis (pintura a óleo sobre tela); Osmar Gama (fotografia); André Fernandes (fotografia); Josmara Fregoneze (escultura em argila e resina); Yara Guedes (mosaico); Adinelson Filho (aquarela e nanquim); Luzimar Azevedo (pintura a óleo sobre tela); Izabel Andion (pintura a óleo sobre tela); Gustavo Maciel (pintura acrílico sobre tela).

Ainda estarão Samuel Cruz (trançado e papietagem); Advany Figueredo (pintura a óleo sobre tela); Magali Abreu (fotografia); Ary Bastos (pintura a óleo sobre tela); Margarita Arize (pintura a óleo sobre tela); Osmar Barreto (pintura a óleo sobre tela); Camila Carrera (fotografia); Thais Gabarron (pintura a óleo sobre tela); Tânia Amorim (pintura a óleo sobre tela); Tati Viana (escultura); Lira Gomes (poesia); Mabell Fontes (aquarela s/papel); Edmundo Reis (nanquim); Edna Caldas (fotografia); Ludmilla Castro (feltro bordado); Adrião Filho (artes visuais); Alessandro (escultura em metal).

"A maior sensação esperada por nós é que as pessoas que apreciem as obras expostas reflitam sobre o ontem e o hoje dos vivedores e vivedoras de ganho no Brasil, assim como cada artista que mergulhou nessas realidades e histórias passadas e presentes para compôr suas obras", afirmou o curador.

Como parte do projeto Arte e Ancestralidade, o jornalista e poeta Fernando Coelho irá publicar um livro-reportagem para contar a história da SPD e do seu fundador, o negro Manoel Victor Serra.

(Foto: André Fernandes) (Foto: Camila Carrera)

