Exposição que celebra os 70 anos do afoxé Filhos de Gandhy seguirá para São Paulo

(Foto: Christian Cravo/Divulgação)

Mostra fará sua primeira apresentação intinerante em São Paulo

Visitada por quase cinco mil pessoas durante o período de um mês em que ficou no Palacete das Artes, em fevereiro último, a exposição Filhos de Gandhy por Christian Cravo, que homenageia os 70 anos da entidade carnavalesca, está indo para São Paulo. A mostra, produzida pela Janela do Mundo em parceria com a Hasta La Luna, será aberta no dia 21 de novembro, no Museu Afro Brasil. O convite para expor em solo paulista partiu do criador do espaço, o baiano Emanuel Araújo que escolheu esta data em função da Semana da Consciência Negra. A exposição ficará em cartaz por lá até o dia 21 de dezembro.

(Divulgação)

Bel Borba vai concluir paineis do Santa Isabel no final do ano

Arte na rua

Depois de espalhar sua arte por vários espaços públicos da cidade, o artista visual Bel Borba, agora se prepara para criar 12 painéis nos muros do Hospital Santa Isabel, em Nazaré. O convite partiu da Santa Casa Misericórdia e integra a programação dos 470 anos da instituição. De acordo com o artista, os painéis terão 5,5m X 2,5 cada e serão produzidos com azulejos robustos de piscina pintados com tinta de porcelana na cor azul. “Estou conduzindo o projeto a partir da interpretação que tive das coisas que vi na Santa Casa. A azulejaria já compõe outras obras do acervo da instituição e a técnica, o estilo e a narrativa que estou aplicando no trabalho já fazem parte do meu repertório”, afirma Bel Borba.



Badalação

Uma feijoada no Tivoli Ecoresort Praia do Forte marcará o lançamento da nova edição da revista Yacht. O evento, exclusivo para 150 convidados, acontece no dia 29 de junho, às 13h, no restaurante Sombra do Coqueiral. Durante o evento haverá um desfile da marca Cholet, com as coleções Verão 2020 que será assinado pelas lojas Martha Paiva, Andrea Carvalho Acessórios e a Murano Jóias. A coordenação-geral e style do desfile é do coletivo Projeto Coletivo SSA, de Almir Jr, Marcelo Gomes e Tininha Viana.



Apetite junino

Para quem aprecia os acepipes e guloseimas juninas, mas não vai cair no forró, uma opção na cidade é o buffet de café da manhã que a Coffeetown, na Vitória, está preparando para oferecer entre os dias 20 e 24, das 9h ao meio-dia. O menu inclui clássicos do cardápio da casa e, claro, as delícias juninas, como bolos típicos e canjica. O preço é de R$ 44,90 por pessoa.



By Lina

Com boa parte das locações na Bahia, especialmente entre o Espaço Coaty e Museu de Arte Moderna, o filme sobre Lina Bo Bardi, que tem no elenco as Fernandas Torres e Montenegro, já está pronto e começou sua carreira nos festivais internacionais. O longa A Marvellous Entanglement (ainda sem título em português), do diretor britânico Isaac Julien, estreou esta semana em Londres. A previsão é de que até o final do ano entre em cartaz no Brasil.



Número 1

A cantora Ivete Sangalo foi a primeira atração do Réveillon N1, que este ano acontece em Itacaré, no litoral sul da Bahia, a ser divulgada. A festa, que tem a assinatura do empresário paulista José Victor Oliva, é uma das mais aguardadas pelos paulistanos.

(Divulgação)

Ivete Sangalo vai tocar no Réveillon de Itacaré

Raridade e estranheza

Mais de 50 obras do artista baiano Mario Cravo Neto estarão expostas a partir de hoje na Galeria Milan, em São Paulo. A exposição O Estranho e o Raro, revela uma faceta pouco conhecida da carreira do artista, a de escultor e desenhista. As peças apresentadas são fruto da temporada que Mariozinho passou em Nova York nos anos 1960. A mostra fica em cartaz até 13 de julho.



Comunicação em rede

O jornalista Caco Barcellos, que comanda o programa Profissão Repórter, da TV Globo, desembarca em Salvador amanhã para participar do encerramento do curso de comunicação para jovens de comunidades de Salvador, resultado de uma parceria entre a Coelba e Agência de Notícias das Favelas.

(Divulgação)

Caco Barcellos vai encerrar curso de comunicação em Salvador

Bico doce

Gabriel Guerra, bartender e sócio do Larribar, escolheu o dia 19 de junho (quarta-feira) para apresentar a nova carta de drinques da casa no Garcia. A escolha da data não foi à toa. É neste dia que o bar celebra seu aniversário de dois anos. Segundo Guerra, 12 novos drinques deverão ser incorporados à carta atual.

(Divulgação)

Gabriel Guerra criou 12 novos drinques pro Larribar