Fabiano Soares critica condicionamento físico do Vitória, mas elogia postura

Fabiano Soares queria ter comemorado o primeiro triunfo dele fora de casa à frente do Vitória, mas ainda assim gostou da postura do time na noite desta segunda-feira (9), no empate sem gols com a Aparecidense. O jogo válido pela 5ª rodada da Série C do Brasileiro foi disputado no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.

"O Vitória foi um time valente, que atacou e criou possibilidades. Faltaram as tomadas de decisão no final. O goleiro deles acho que esteve muito bem nesse zero a zero. Faltou também intensidade. Tivemos muitas cãibras no final, mas isso vai acabar porque chegou uma preparação e o time está melhorando. Gostei do time, foi valente. Não conseguimos fazer o gol, mas estamos há dois jogos sem sofrer gols", afirmou o comandante rubro-negro.

Na estreia de Fabiano Soares, na rodada passada, o Vitória venceu o Manaus por 1x0, no Barradão. Em sua avaliação pós jogo, o treinador destacou que o atual condicionamento físico dos atletas está prejudicando o desempenho do time. Com o resultado diante da Aparecidense, a equipe baiana somou quatro pontos e amarga a zona de rebaixamento da Série C, na 17ª posição. O triunfo do Brasil de Pelotas contra o Remo empurrou o Leão de volta ao Z4.

"Estou contente com o trabalho até agora. É melhorar um pouco as tomadas de decisão para quando chegar na área conseguir fazer os gols que vão trazer as vitórias. Mas estou seguro que quando eles melhorarem fisicamente a intensidade vai melhorar e eles vão chegar descansados na frente do goleiro para marcar gols. Acho que o estado físico melhorando, o time vai subir um ou dois degraus", disse Fabiano Soares.

O Vitória já volta a entrar em campo na quinta-feira (12), só que pela Copa do Brasil. O rubro-negro encara o Fortaleza no jogo de volta da terceira fase do torneio mata-mata, às 19h, no Barradão. O duelo é decisivo e definirá quem fica com a vaga nas oitavas de final.

Na partida de ida, disputada no estádio Castelão, triunfo por 3x0 da equipe cearense. Para avançar, o Leão precisa vencer por quatro ou mais gols de diferença. Se vencer por três gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. Apesar da vantagem construída pelo adversário, quando o rubro-negro ainda era comandado pelo técnico Geninho, Fabiano Soares está confiante.

"O Vitória é um time grande. Tem que jogar no ataque sempre. Não tem que especular nunca em um jogo. Quando esses jogadores entrarem em forma como nós queremos, vão jogar 90 minutos intensos. Tenho certeza que no Barradão eles vão sair felizes. Temos que resgatar o futebol alegre e valente. Sei que ainda falta um pouco de condição física aos jogadores, mas isso vai ser corrigido", disse o treinador.