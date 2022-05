Fabiano Soares elogia atuação do Vitória e lamenta chances perdidas em eliminação

Apesar da derrota e consequente eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil, o técnico do Vitória, Fabiano Soares, disse que viu pontos positivos na atuação do Leão diante do time cearense, na noite desta quinta-feira (12), no Barradão.

Após o jogo, que terminou com o triunfo Leão do Pici por 1x0, treinador lamentou as chances desperdiçadas pelo ataque, mas afirmou que o rubro-negro teve futebol para vencer o Fortaleza em casa.

"A circunstância é de que tivemos muitas baixas, colocamos um time competitivo e enquanto tivemos pernas competimos bem. Pressionamos, tivemos lances de gol, infelizmente não conseguimos. Depois, aos 26 minutos, tivemos um jogador com câimbras e jogamos praticamente com um a menos contra um time muito forte, que joga a Libertadores. Sofremos no final, mas acho que enquanto tivemos 11 contra 11 fizemos um bom jogo", iniciou o treinador.

Fabiano também foi questionado sobre a escalação inicial. Além dos desfalques que teve, o treinador decidiu mudar em alguns setores. Iury foi improvisado na lateral esquerda, enquanto Dani Bolt foi deslocado para o ataque e Roberto fez o papel de centroavante. Segundo ele, as alterações fizeram parte da estratégia de jogo.

"Acho que precisávamos colocar jogadores com intensidade mais alta, não havíamos recuperado alguns jogadores e outros não poderiam jogar porque já tinham jogado por outros clubes. Então precisávamos de jogadores com intensidade alta, sabíamos que o Fortaleza é intenso, mas foi o que fizemos. Pressionamos em cima, tivemos chance, mas não aconteceu", completou.

Apesar da eliminação na Copa do Brasil, Fabiano Soares garante que a equipe está em processo de evolução e promete que o elenco vai manter a pegada para alcançar o acesso na Série C do Brasileirão.

"Nós temos que seguir com a motivação, não temos que baixar a guarda. Íamos jogar um jogo que já começava com 3x0 para o adversário, tentamos uma estratégia para pelo menos ganhar o jogo. Tivemos chances de ganhar, não conseguimos, mas a pegada e motivação seguem altas. Que isso acabe, lá no final, com a nossa subida, que é uma obrigação", finalizou.