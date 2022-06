Fabiano Soares lamenta empate e se diz contente com desempenho do time

Após o empate em 1 a 1 contra o Atlético Cearense fora de casa na noite de sábado (11), o técnico do Vitória Fabiano Soares se mostrou contente com a atuação do time. Mesmo sem conquistar os três pontos, o treinador afirmou que a equipe criou chances claras dentro da partida e reclamou da postura da arbitragem.

"Hoje não ganhamos pela atitude do árbitro. Tivemos dois pênaltis claros que não foram marcados, perdemos muitas chances de gol e não fomos capazes de fazer o segundo gol. Mas eu acho que merecíamos o resultado", explicou.

Sobre a atuação do setor ofensivo do Leão, Fabiano Soares afirmou que a dificuldade de converter as chances criadas passa, também, pelo desempenho de outros atletas em campo. "A equipe é o centroavante, o meio, a defesa... então quando a equipe não funciona de todo, eles [atacantes] também não funcionam. Mas eu estou contente com o trabalho que eles estão fazendo", completou.

Para a próxima partida, o Vitória terá o desfalque de cinco atletas para a partida contra o Botafogo-SP no próximo sábado (18). O setor de meio campo foi o mais afetado, onde terá a ausência de Eduardo - expulso durante a briga em campo contra o Atlético Cearense - além dos volantes Léo Gomes e João Pedro. Mateus Moraes e Alemão, ma defesa, completam a lista de desfalques.

Ao falar sobre os possíveis substitutos, Fabiano afirmou que há a possibilidade de atletas do elenco sub-20 serem incorporados no elenco principal. Entre eles, o volante Figueiredo.

"Figueiredo e outros podem ter chance. Claro que a gente tem acompanhado, estão fazendo um grande campeonato. Mas temos uma semana toda aí de treinamento para o meio-campo e alinhar o nosso time até o próximo domingo", finalizou.



O treinador também comentou sobre a confusão que aconteceu durante o jogo, quando Eduardo, Mateus Moraes e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu foram expulsos por agressões a atletas do Atlético Cearense. Soares foi sucinto na resposta: "Vamos trabalhar para que isso nunca mais aconteça".

O Vitória está na 12ª posição na Série C, com 11 pontos conquistados. Agora o time está apenas dois pontos longe do Z4 e a distância para o G8 aumentou para cinco.