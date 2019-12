Fábrica pega fogo na Índia e deixa 43 mortos

Um incêndio em uma fábrica têxtil deixou ao menos 43 mortos em Nova Délhi, na Índia, na madrugada deste domingo, 8. A maior parte das vítimas é imigrantes islâmicos que trabalhavam na fábrica e que dormiam no momento em que o fogo consumiu o prédio Além dos mortos, 64 pessoas se feriram e foram atendidas em hospitais da região.



Autoridades locais atribuem o incêndio a um curto-circuito e dizem que a maior parte dos mortos inalou gases tóxicos. A fábrica fica em uma região onde moram milhares de imigrantes pobres que trabalham em fábricas locais, muitos dos quais moram nos prédios em que trabalham. O prédio que pegou fogo abriga uma produção de bolsas de mão, e cada trabalhador ganha em média US$ 2,10 por dia de trabalho.



O dono do prédio que pegou fogo foi detido pela polícia e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.