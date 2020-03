Fábrica que vendia mistura de gel de cabelo com perfume como álcool gel é descoberta

Uma fábrica clandestina que produzia álcool em gel falso foi fechada, na última sexta-feira (20), em Cruz das Almas, depois de uma ação da 27ª Companhia Independente de Policia Militar (CIPM/Cruz das Almas) com a Delegacia Territorial (DT).

Quando os policiais chegaram ao local, pelo menos 16 pessoas trabalhavam para produzir o item. O dono da fábrica, que conseguiu fugir, é proprietário de uma distribuidora de cosméticos e estava produzindo o álcool com perfumes e gel de cabelo. Segundo o comandante da 27ª CIPIM, Marcos David, não havia nenhuma autorização para o funcionamento da fábrica. Cerca de 60 mil rótulos foram encontrados no local.

Não havia nenhum equipamento para determinar o porcentual de álcool no produto, que era embalado e depois vendido para comerciantes da região. No galpão, foram encontrados máquinas como envazador, misturador, milhares de embalagens com rótulo de álcool em gel 70%, 11 toneis com insumos, sete galões de propileno glicol, centenas de caixas e embalagens de gel de cabelo, 15 caixas com o produto já pronto para venda, além de frascos fe perfumes que também eram falsificados no local.

O Ministério Público Estadul e a Vigilância Sanitária do município também participaram da ação.



Não produza álcool em gel em casa!

Segundo os especialistas, tentar produzir o seu próprio álcool gel é arriscado, já que trata-se de uma substância de produção específica.

Segundo o Google Trends, ferramenta que mostra quais são os temas mais buscados na internet, a procura pelo termo ‘Como fazer álcool em gel?’ saltou de 0, no dia 24 de fevereiro, para 100, no dia 7 de março, na escala do sistema. A Bahia foi o 6º estado em que os usuários mais fizeram essa pergunta.

A demanda cresceu a partir do dia 25 de fevereiro e ficou ainda mais intensa dois dias depois, quando o Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso suspeito do novo coronavírus no país. Na web, as páginas com tutoriais de como fazer o produto em casa se multiplicam feito vírus.

Para Taiana Tarantino, que é química com doutorado em Química Analítica, fazer esse processo em casa não é recomendado. A mistura requer produtos específicos que não são encontrados facilmente no mercado, cálculos de alcoometria e conhecimento das substâncias. O gel, se feito de forma errada, pode cortar o efeito esterilizador e invalidar a eficácia do produto.