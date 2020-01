Faculdade de Feira de Santana abre 360 vagas

Metodologia do trabalho científico, introdução às técnicas de edificações, manutenção industrial, logística no transporte de pessoas e qualidade do serviço e contabilidade para executivos. Estes são alguns dos cursos abertos à comunidade, que serão oferecidos pela Faculdade Pitágoras de Feira de Santana, entre os dias 4 e 12 de fevereiro. Ao todo, são 360 vagas. As inscrições podem ser feitas no Serviço de Atendimento ao Aluno da instituição, localizada no bairro de Queimadinha, até 3 de fevereiro , mediante doação de uma lata de leite.

Nouryon busca trainees

A Nouryon está com inscrições abertas para seu programa de trainee. As vagas são para profissionais formados há, no máximo, dois anos, nos cursos de Engenharia das áreas Química e Mecânica. Inscrições até 15 de fevereiro, no site www.vagas.com.br/vagas/v2026828/programa-de-trainee-nouryon-2020

Estágio na CLN

A Concessionária Litoral Norte (CLN) está com vaga aberta para assistente administrativo, com atuação em Camaçari

Inscrição

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de fevereiro, através do site vagas.com.br/invepar