Faculdade oferece assistência jurídica de graça durante a pandemia

Esclarecer dúvidas da população sobre questões jurídicas relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Esse é o objetivo do atendimento online prestado pelo Núcleo de Prática Jurídica da Unijorge (NPJ).

O atendimento gratuito acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone: (71) 3206-8463. Os interessados podem ter esclarecidas suas dúvidas sobre auxílio emergencial, mudanças no regime de trabalho, contratos de locação residencial e divórcio extrajudicial durante a pandemia da Covid-19.



“Como não está sendo possível o atendimento presencial, pensamos no atendimento online de modo que a população pudesse tirar dúvidas em assuntos específicos sobre questões relacionadas à pandemia”, explica o coordenador do curso de Direito da Unijorge, Luis Carlos Laurenço.



As ligações são atendidas por alunos do curso de Serviço Social da Unijorge, e as demandas que necessitam de orientações jurídicas são direcionadas aos advogados do Núcleo.

“O atendimento consiste em orientação e havendo necessidade de ajuizamento de ação a pessoa é encaminhada para a Defensoria Pública do Estado ou União, a depender do tipo de demanda”, ressalta Laurenço.