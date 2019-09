Faculdade oferece mais de 10 mil atendimentos gratuitos até o dia 28

Até o próximo dia 28, a FTC oferecerá serviços gratuitos nas áreas de saúde, empregabilidade, assessoria jurídica e sustentabilidade. O conjunto de ações acontece em adesão à Semana de Responsabilidade Social, campanha realizada em todo país pela Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES).

Em Salvador haverá programação no centro da cidade. Serão oferecidos, entre os dias 26 e 28, atendimento jurídico, minicursos profissionais – que serão realizados em parceria com o Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM) – avaliação e orientação postural, avaliação e orientação nutricional, avaliação glicêmica, aferição de pressão arterial e atendimento ao MEI, bem como emissão de Cartão do SUS, emissão de 1ª e 2ª via de CPF.

Também serão oferecidos serviços de maquiagem, sobrancelhas e corte de cabelo, assim como acupuntura, drenagem linfática e facial, massagem, spa de mãos e pés e brinquedoteca para as crianças.

A programação acontece no campus Lapa da FTC, na avenida Joana Angélica, próximo à estação Lapa, e contará também com ações de sensibilização em relação ao suicídio, em consonância com a campanha Setembro Amarelo. Os atendimentos serão feitos por ordem de chegada.

Além de Salvador, todas as outras seis cidades baianas com campus da FTC (Jequié, Itabuna, Conquista, Juazeiro e Feira de Santana) terão atendimentos. Juntas, as unidades devem oferecer cerca de 10 mil atendimentos gratuitos à população.

“As ações pontuais desenvolvidas no bojo da Semana de Responsabilidade Social só reforçam o compromisso perene da Rede FTC com a prestação de serviços às comunidades e com a formação humanística e ética dos nossos alunos. Durante todo o ano, o cidadão pode contar com a nossa estrutura para receber esses e outros serviços, gratuitamente”, destaca o Presidente da Rede FTC, William Oliveira.

Serviço:

Salvador

- Campus Lapa e Paróquia Divino Espírito Santo, no bairro de Vale dos Lagos (26 e 28/09) - Atendimento por ordem de chegada. Dia 26 e 27, de 9h às 17h, e no dia 28, das 8h às 12h.

Juazeiro

- Praça Kennedy, em Petrolina (28/09, das 8h às 12h)

Itabuna

- FTC Itabuna e escolas da rede pública municipal (23 a 27/09, das

Vitória da Conquista

- Quadra da Igreja Batista Farol, no bairro Bruno Bacelar (28/09, das 8h às 17h)

Feira de Santana

- Praça principal do bairro Santo Antônio dos Prazeres e escolas da rede pública (23 a 28 de setembro)