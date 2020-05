Faculdade Santa Casa promove ciclo de aulas e palestras gratuitas online

A Faculdade Santa Casa vem promovendo, desde meados de maio, um ciclo de aulas e palestras gratuitas online envolvendo temas como nutrição clínica, psicologia em neonatologia e obesidade. Nesta segunda-feira (25), o tema da palestra é “Condições de Trabalho em Enfermagem: o que precisamos saber sobre isto”, com início previsto para as 9h20. A aula segue até as 20h20 e será transmitida pela internet através de links que serão divulgados nas redes sociais da aculdade.

Na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, o tema será “Fisioterapia nas repercussões dos tumores pélvicos”, das 18h às 19h20. Todas as aulas são gratuitas e integram um calendário extenso, com a abordagem a assuntos que se relacionam com os cursos de graduação e pós-graduação da instituição de ensino.

Interessados em participar devem se inscrever no Sympla. Os links para acesso às páginas de inscrição estão sendo divulgados nos perfis da Faculdade Santa Casa no Instagram (@faculdadesantacasa) e Facebook (@faculdadesantacasa). O ciclo completo de aulas e palestras também pode ser encontrado nas redes sociais da instituição. Mais informações através do (71) 2203-9850 (ligações e WhatsApp).