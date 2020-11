Faculdades particulares devem retomar aulas práticas a partir de segunda-feira (9)

Entidade que representa as instituições particulares de ensino superior da Bahia, a Abames reuniu seus dirigentes, na tarde desta terça-feira (3), para alinhar a retomada das atividades presenciais das faculdades, autorizadas por decreto estadual. De acordo com informações da associação, ficou acertado que a maioria das instituições devem voltar, inicialmente, apenas para a realização de atividades práticas em clínicas e laboratórios já a partir da próxima segunda-feira (9).

Presidente da Associação Baiana de Mantenedoras do Ensino Superior (Abames), Carlos Joel Pereira explicou que, dessa maneira, será possível ter melhor controle das orientações de segurança contra a covid-19, já que o número de estudantes estará reduzido às turmas que necessitam cumprir atividade prática.

“Fizemos um esforço para que todas as instituições criassem as condições para possibilitar que os alunos concluíssem seus cursos. Estamos numa época perto de formaturas e a ausência de práticas impede a formatura. Então, nós temos que buscar alternativas para minorar as consequências que eles estão tendo e, ao mesmo tempo, permitir que eles concluam suas formações sem atrasar mais seis meses ou um ano. Estamos observando o desempenho da pandemia e, se houver necessidade de recuar, recuaremos”, garantiu.

Dentre as instituições que já pretendem retomar está a Unijorge, que definiu o retorno das aulas práticas a partir desta sexta-feira (6). A medida inclui, inicialmente, os cursos que têm atividades laboratoriais, como os das áreas de Saúde, Engenharia e Comunicação Social.

Segundo a unidade, “todo o processo de retomada das atividades presenciais será feito com controle e segurança. Neste momento de pandemia, a grande preocupação da Unijorge é com a saúde de alunos, professores e colaboradores, por isso está cumprindo rigorosamente com todos os protocolos de segurança definidos pelos órgãos governamentais”, afirmou.

A Rede UniFTC e Unifacs também informaram que pretendem retornar o ensino presencial, mas ainda estão definindo a data. A prioridade do retorno também será para os cursos que exigem atividades práticas. A Faculdade 2 de Julho disse que não tem planos de retomar as aulas em sala neste ano. A instituição disse que analisará o cenário de 2021 para só então tomar essa decisão. A Faculdade Baiana de Direito também tem o mesmo posicionamento.

"Não pretendemos retorno presencial neste semestre. Há uma liberação, mas ficou claro, ao meu ver, que é uma decisão de cada uma. Nós teremos aulas remotas até o fim do ano e vamos aguardar os acontecimentos para o próximo ano, para no próximo semestre, ver a possibilidade ou não da volta das aulas presenciais. Vai depender da sensação de segurança, isso vai ser decisivo", afirmou Marcos Baruch Portela, diretor da 2 de Julho.

Apesar da liberação estadual e do consenso da Abames, a Faculdade Bahiana de Medicina, que tem cursos que demandam atividades práticas dos alunos, também decidiu não operar presencialmente este ano, conforme informações da Abames. Procurada por e-mail, a assessoria do Grupo Cogna Educação, que representa as faculdades Unime, Pitágoras e Unopar, não respondeu qual posicionamento as instituições pretendem adotar.