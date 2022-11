Falha deixa ferry-boat Maria Bethânia coberto por fumaça

Uma embarcação do Sistema Ferry-Boat ficou coberta por fumaça e assustou passageiros que estavam no Terminal de São Joaquim, em Salvador. O caso aconteceu na noite de terça-feira (8) e, segundo a empresa que administra o sistema, a Internacional Travessias Salvador, não houve incêndio.

Ainda de acordo com a responsável pela operação, a fumaça começou depois de uma falha na regulagem no ferry Maria Bethânia. "Tal situação não representa qualquer perigo para a embarcação e para os usuários", disse a Internacional Travessias por meio de nota.

Não havia passageiros embarcados no momento do incidente. A embarcação foi encaminhada para a manutenção e deve voltar a operar normalmente no dia quando o reparo for concluído.