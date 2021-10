Falha na aterrissagem causou acidente aéreo que deixou cinco mortos em Maraú, diz laudo

Uma falha na aterrisagem pode ter provocado o acidente com o jatinho que matou cinco pessoas na cidade de Maraú, no sul do estado, em 2019. A conclusão é do laudo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

O avião que caiu e pegou fogo levava 10 pessoas e cinco delas morreram: o ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, Maysa Marques Mussi, Marcela Brandão Elias, Eduardo Elias e o copiloto da aeronave, Fernando Oliveira.

Os sobreviventes são Eduardo Mussi, que perdeu esposa e filho no acidente, Marie Cavelan, Marcelo Constantino e Aires Napoleão, piloto do avião.

Marcela, Maysa e Tuka morreram (Foto: Reprodução)

O laudo, divulgado pela TV Bahia, ficou pronto em agosto e constatou que o tempo estava limpo, não havia área de instabilidade, nem nada que recomendasse que o avião não voasse naquele dia. Também não existiu nenhuma falha de comunicação com os órgãos de controle.

O documento concluiu que o avião sofreu um impacto com um barranco, o que provocou uma ruptura dos trens de pouso, das portas e cilindros atuadores. O relatório aponta ainda, sendo a TV Bahia, "uma inadequada avaliação por parte do comandante, da posição da aeronave em relação à rampa de aproximação final e à pista de pouso", que teria provocado um toque do avião no solo antes da cabeceira da pista.

Acidente

O acidente aéreo ocorreu no dia 14 de novembro de 2019. A aeronave que transportava 10 pessoas saiu de Jundiaí, São Paulo, com destino à cidade baiana de Maraú. Os passageiros do jatinho estavam indo para um resort.

O avião caiu durante o pouso na pista do resort Kiaroa Eco-Luxury Resort, na praia de Barra Grande.