Falha técnica deixa trens e estações do metrô lotados

Quem usa o metrô de Salvador encontrou as estações e vagões lotados na manhã desta quinta-feira (21). Segundo usuários, a velocidade dos trens foi reduzida na linha 2, e, por isso, os trens demoravam chegar. A CCR Metrô informou, às 8h40, que o trecho entre o Imbuí e o aeroporto já foi normalizado.

"Muito cheio e ele não consegue se desenvolver", contou a secretária Alini Gomes.

"Metrôs super lotados hoje e em velocidade reduzida! Já estou a 30min dentro e só cheguei na estação Flamboyant!", contou uma usuária no Twitter do CORREIO.

Em nota, a CCR Metrô informou que "às 5h55 desta quinta-feira (21), identificou falha técnica no sistema de sinalização no trecho entre Pernambués e Aeroporto, provocada por ato de vandalismo".

Por causa disso, a velocidade dos trens foi reduzida e o intervalo entre as viagens ficou em seis minutos - o dobro do que é em operação normal. Ainda de acordo com a empresa, para minimizar os impactos, trens extras foram colocados em operação.

"Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial nas estações. A equipe de manutenção está no local para normalizar a operação. A linha 1 não foi afetada", diz a empresa.

Leia a nota na íntegra:

"A CCR Metrô Bahia esclarece que às 5h55 desta quinta-feira (21) identificou falha técnica no sistema de sinalização no trecho entre Pernambués e Aeroporto, provocada por ato de vandalismo. Por conta desta ocorrência, os trens estão circulando com velocidade reduzida e intervalo entre as viagens de, aproximadamente, 6 minutos. A concessionária injetou trens extras na operação e está informando aos clientes sobre a ocorrência por meios de avisos sonoros e placas de sinalização nos trens e estações. Agentes de Atendimento e Segurança (AASs) também estão fazendo a orientação presencial nas estações. A equipe de manutenção está no local para normalizar a operação. A linha 1 não foi afetada".