Falso cônsul da Faroeste recebeu título de 'Amigo da PM' em 2018

Preso pela Operação Faroeste há um mês, o falso cônsul de Guiné-Bissau Adailton Maturino, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como mentor do esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), foi agraciado em 2018 com o título de Amigo da PM. A honraria, concebida para homenagear pessoas que contribuem com a polícia, foi entregue pessoalmente a Maturino pelo secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, durante cerimônia realizada na Vila da PM, no Bonfim, em 25 de agosto do ano passado. Na solenidade, Maturino disse a uma emissora de TV que se tratava de “um dos momentos mais emocionantes” da vida dele.

Folha corrida

À época, Maturino já havia sido alvo de outra operação, a Inmobillis, deflagrada em 2016 pelo Ministério Público do Estado para investigar fraudes na transferência judicial de imóveis. Ele só não foi preso porque escapou antes da chegada da polícia e, dias depois, foi beneficiado pelo TJ com um habeas corpus.

Aspa

"Voto contra e sigo na luta pelo veto ao projeto! Os critérios podem mudar na Educação, mas não destruir legados. Não se pode fazer uma alteração dessa sem discutir com quem estuda lá", Téo Senna, vereador do PHS, ao criticar projeto do vereador Alexandre Aleluia (DEM) para mudar o nome da Escola Municipal Paulo Freire

Segunda fornada

Fontes da Faroeste afirmaram à Satélite que a PGR está muito perto de apresentar ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) uma nova denúncia contra suspeitos de integrar a suposta organização criminosa voltada à prática de grilagem no Oeste baiano, através de decisões direcionadas por desembargadores e juízes do TJ. Dessa vez, asseguraram, não há magistrados na lista de acusados, apenas advogados, lobistas e demais suspeitos de operar repasses ilícitos. Ao mesmo tempo, procuradores se debruçam sobre uma ramificação do esquema criada para lavar dinheiro por meio de pedras preciosas, em especial, a turmalina azul da Paraíba, uma das gemas mais caras do mundo.

Na linha vermelha

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projetou novamente resultado negativo para o volume de vendas durante o período de Natal na Bahia. De acordo com dados obtidos junto à CNC, o desempenho do comércio baiano está estimado em -0,4%, na contramão da média nacional, com aumento previsto de 5,2%. Desde 2014, início da crise, as vendas natalinas no estado apresentaram seguidas quedas nas estimativas da CNC. A exceção foi 2017, com crescimento de 4,7% em relação ao ano anterior.

Xis na folhinha

O prefeito ACM Neto (DEM) confidenciou a aliados que pretende anunciar em 6 de janeiro, dez dias antes da Lavagem do Bonfim, o nome do candidato que será apoiado por ele na disputa em Salvador. Até lá, vai ouvir sugestões fora e dentro da política e esperar o resultado de pesquisas para consumo interno. Caciques da base de Neto acham que, se a data for mantida, o caminho está livre para o vice, Bruno Reis (DEM).

Santa aliança

Prestes a entrar no PDT, o secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, ganhou o apelido de São Leo no núcleo duro do Thomé de Souza. Atribui-se a ele as parcerias firmadas entre ACM Neto e o governador Rui Costa (PT) na Saúde. O que inclui o Caps inaugurado conjuntamente ontem e mais nove unidades, entre elas, dois multicentros.