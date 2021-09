Falso dentista é preso em flagrante em clínica no interior da Bahia

Um falso dentista foi preso na manha da quinta-feira (23) na cidade de Jaguarari, na Bahia. Abimael Pereira de Matos foi identificado após denúncias recebidas pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA). Ele exercia ilegalmente a profissão de cirurgião-dentista, sem ter formação para tal.

Uma equipe de fiscalização do CRO-BA foi até a clínica de Abimael com a Polícia Militar. No momento, o falso dentista não atendia ninguém, mas confirmou que praticava odontologia há cerca de 10 anos, fazendo procedimentos como extração e obturação. Ele foi preso em flagrante.

Além disso, a Polícia Militar interditou o estabelecimento por conta da falta do registro profissional e também pela falta do alvará sanitário.

O presidente da Comissão de Fiscalização do conselho, Érico Brito, diz que quem pratica esse crime coloca em risco a saúde da população. Ele afirma ainda que a classe espera a aprovação de um projeto de lei que agrava a pena de reclusão de 2 a 6 anos, com multa, para quem exerce ilegalmente a profissão de dentista.