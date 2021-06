‘Falso motoboy’: dupla é presa após aplicar golpes com cartões de crédito

Duas pessoas causadas por crimes de estelionato foram presos na terça-feira (15) em Salvador. Com a dupla, foram apreendidos cartões bancários, maquinetas e diversos documentos das vítimas.

De acordo com a delegada Francineide Moura, titular da 6ª Delegacia Territorial (DT/Brotas), responsável pela ação, os mandados, expedidos pela 14ª Vara Crime no curso da investigação de estelionato, foram cumpridos no bairro de Novo Marotinho e na Avenida Aliomar Baleeiro, na capital baiana.



“As vítimas tiveram prejuízos financeiros depois que entregaram os cartões de crédito para o falso motoboy da operadora”, explicou Francineide



Segundo as apurações da unidade policial, a fraude consistia em ligar para a vítima a partir de uma central telefônica clandestina, passando-se por funcionário das operadoras, informando que um motoboy iria em seu endereço buscar cartões e senhas.



Para enganar a vítima, “eles alegam que terceiros efetuaram compras em outras cidades e o cartão da vítima deve ser bloqueado”, informou a delegada. Ela ainda ressaltou que segue com as investigações para identificar e localizar outros envolvidos no “golpe do falso motoboy”.