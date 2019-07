'Faltou bola para a gente, mas não faltou alma', diz Bellintani

Após perder por 1x0 para o Grêmio e ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, o time do Bahia deixou o gramado da Fonte Nova sob aplausos da torcida. Depois do apito final, a entrega dos jogadores em campo também foi valorizada pelo presidente tricolor. Guilherme Bellintani reconheceu o esforço, mas admitiu que faltou qualidade técnica na noite de quarta-feira (17) para superar o rival gaúcho.

"Tenho certeza que hoje faltou bola para a gente, mas não faltou alma, a alma ficou em campo. Cada jogador ali estava honrando a camisa do clube. A gente podia ter sido tecnicamente melhor. Isso mostra que nosso time poderia ter ido às semifinais de maneira justa e entendendo o resultado de eventualmente vencer o Grêmio como normal", afirmou o dirigente.

Bellintani admitiu que essa foi a eliminação mais sentida por ele desde que assumiu o clube, em dezembro de 2017. "Estou sentindo tanto quando o torcedor. Todo mundo no clube sente essa perda. Diferentes das outras perdas que tivemos em competições, cito a Copa do Brasil do ano passado, ou até a Sul-Americana do ano passado, em que a gente foi injustiçado. Essa perda foi justa, mas era, de todas, a que mais nos sentíamos preparados para conquistar. Pelo momento do clube hoje, o momento em que nos sentíamos fortes para ir a uma semifinal de campeonato nacional. Então essa perda talvez doa mais do que a do ano passado, justo porque a gente viu que ela seria mais justa do que foi no ano passado, que a gente tem um time e um clube mais estruturado do que ano passado", analisou.

Dentro das quatro linhas, não há tempo para lamentar. O Bahia já volta a campo no sábado (20), às 17h, quando enfrenta o Cruzeiro, na Fonte Nova, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com 14 pontos, o tricolor é o 11º colocado na tabela de classificação.