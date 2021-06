'Faltou definição de jogada', lamenta Ramon Menezes

O técnico Ramon Menezes lamentou na noite desta terça-feira (22) a primeira derrota à frente do Vitória. O rubro-negro perdeu para o Coritiba por 1x0, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Após o apito final, o comandante do Leão analisou a partida e contou que o time foi pego de supresa com o gol marcado por Waguininho aos 33 minutos do primeiro tempo. Ele avalia que o Vitória era melhor no jogo quando levou o baque.

"Nós não esperávamos tomar aquele gol, porque o jogo estava muito controlado naquele momento. Nós estávamos criando as melhores oportunidades, tivemos uma bola na trave, com Wallace. No detalhe do posicionamento, tomamos o gol. Depois, no segundo tempo, a opção por abrir mais a equipe. Gostei também do segundo tempo, mas temos que trabalhar a definição da jogada. A gente precisa procurar definir", afirmou Ramon Menezes, que também pontuou aspectos positivos apresentados pelo time diante do Coxa.

"Gostei da circulação, tivemos mais velocidade; nosso posicionamento quando entramos no último terço do adversário, tentamos agredir sempre o adversário, circular a bola com muita velocidade. O adversário, quando teve a chance, foi muito na bola parada. E o que ele é muito forte, que é o contra-ataque. E conseguimos conter o contra-ataque do adversário".

Com o resultado, o Vitória caiu uma posição na tabela. O Leão segue com seis pontos, mas agora é o 12º colocado da Série B do Brasileiro. Já o Coritiba subiu quatro colocações e, em 4º lugar, agora com 10 pontos, entrou no G4. A configuração da classificação ainda pode ser alterada já que ainda faltam jogos a serem disputados antes do fechamento da 6ª rodada.

"Faltou definição da jogada. Vamos procurar trabalhar. Esperamos que a gente consiga, dentro de casa, definir melhor as nossas ações", projetou Ramon Menezes.

O Vitória volta a campo no sábado (26), às 18h30, quando recebe o Londrina, no Barradão, em partida válida pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Será a quarta partida do rubro-negro como mandante no torneio.

"Agora é trabalhar e evoluir. Temos um adversário dificílimo pela frente, que é o Londrina, jogando em casa. E há necessidade de somar pontos", pontuou Ramon Menezes.