A expectativa gerada para o jogo de ida do Bahia na segunda fase da Copa Sul-Americana passou longe da realidade observada em campo no duelo contra o Melgar, na noite desta quinta-feira (29), no estádio Nacional de Lima, no Peru. Depois de um primeiro tempo travado, o tricolor viu os peruanos abrirem vantagem na disputa com um gol contra marcado por Nino Paraíba e perdeu por 1x0.

Na visão do volante Gregore, faltou atenção ao time durante a partida. Mesmo assim, o capitão acredita que o elenco tem condições de reverter o cenário em casa e sair classificado para as oitavas de final do torneio internacional.

“Faltou um pouco de atenção. A gente já sabia do contra-ataque deles, que era um ponto forte", disse Gregore. “Podemos melhorar mais, jogar melhor. Espero em Salvador a gente reverter”, continuou.

Com a derrota, o Bahia precisa vencer o Melgar por dois gols de diferença na próxima quinta-feira (5), às 21h30, na Fonte Nova. Em caso de triunfo por 1x0, a decisão da vaga será nos pênaltis. Qualquer outra vitória por um gol de diferença classifica o time peruano porque o gol marcado como visitante é critério de desempate.

Antes da segunda partida pela Sul-Americana, o Esquadrão tem compromisso pelo Brasileirão. No domingo (1º), visita o Santos, às 18h15, na Vila Belmiro.