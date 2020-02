Família de Gugu sobre ex-namorado que quer herança: 'busca benefício injustamente'

Foto: Reprodução

A família de Gugu, através de seus advogados, se posicionou contra a forma como tem acontecido a disputa pela herança do apresentador. Em nota divulgada pela Folha, eles dizem que irão combater qualquer pessoa que busca se beneficiar injustamente.

A nota dos familiares e herdeiros presentes no testamento do apresentador acontece após Tiago Salvático, um suposto ex-namorado de Gugu, entrar na justiça atrás de uma parte da herança bilionária.

Sobre esses novos assuntos que surgiram em referência ao espólio do apresentador, o advogado dos herdeiros Carlos Eduardo Farnesi Regina afirma. "É nossa obrigação moral defender a vontade de Gugu em prol de seus filhos e herdeiros. Isso vale contra quem quer que seja que questione o testamento por ele fimardo, há tempos, e diante da lei", começou.

"Não importa como se apresente: mãe, tio, amigo ou qualquer outro que deseje injustamente buscar se beneficiar com o falecimento de Gugu, ou que atente contra a sua memória". completa.

Advogados de Rose também comentam suposto ex-namorado

Em nota enviada ao jornal O Estado de S. Paulo, o advogado Nelson Wilians que representa a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, afirma que "é possível que outros personagens apareçam. Isso parece parte de uma trama para desqualificar perante a Justiça a alegação de que havia união estável entre Gugu e a mãe de seus filhos, a viúva Rose Miriam. É só para criar tumulto, embaraço e constrangimento. Mas isso não interfere em nada no processo. O pedido de Rose é legítimo e compreende todos os requisitos de união estável".

A declaração foi divulgada após Thiago Salvatico, suposto namorado de Gugu Liberato, ter procurado o escritório de advocacia Traldi e Saggioro para representá-lo no processo de inventário do apresentador. Patricia Saggioro Leal, uma das integrantes do escritório, confirmou à reportagem que ela e Mauricio Traldi, outro sócio, estão representando o chef no inventário.

À coluna de Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo, Willians cita que a união estável precisa ser pública e estabelecida com objetivo de constituir família. Gugu nunca apresentou outra pessoa como sua parceira além de Rose, afirma. “Isso (notícias sobre Salvático) não interfere em nada no processo de Rose. Só tem a finalidade de criar tumulto, embaraço e constrangimento”, diz Wilians.

O escritório de advocacia que representa os três filhos e os sobrinhos de Gugu, também seus herdeiros, diz que não tem conhecimento sobre qualquer processo de união estável, exceto o de Rose. “Como ao longo da vida o apresentador conquistou muitos admiradores e fez muitos amigos, não há como afirmar qualquer relação”, diz nota.

Morte de Gugu

O apresentador Gugu Liberato morreu em 21 de novembro de 2019, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida (EUA) onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após sofrer um acidente na casa onde morava, mas nã resistiu aos ferimentos.

Ex-namorado do apresentador, o chef brasileiro Thiago Salvático, que vive na Alemanha, afirma que teve uma relação estável de 8 anos com Gugu. O patrimônio do apresentaor é avaliado em R$ 1 bilhão.

Leia também: Gugu era gay? Sua morte revelou uma vida de aparências

Segundo a coluna Direto da Fonte, do jornal O Estado de S. Paulo, Salvático, inclusive, já buscou o escritório de advocacia Traldi e Saggiori para representá-lo no processo de inventário de Gugu.

Os advogados Patricia Saggioro Leal e Mauricio Traldi, sócios do escritório, representam Salvatico no inventário. Além disso, Saggioro confirmou o relacionamento: “Thiago foi sim companheiro de Gugu”.

Leia também: Saiba quem é Thiago Salvático, apontado por jornalista como affair de Gugu

Apesar do comentário, o advogado não deu detalhes sobre o que o brasileiro está pedindo. A coluna Direto da Fonte também afirma que Gugu e Thiago, além de manterem a relação estável por cerca de oito anos, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes como provam diversas fotos publicadas nas redes sociais.

Presente em velório

Salvático esteve presente no velório do apresentador, no final de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Durante a cerimônia, o chef se manteve em um espaço reservado para a família e amigos.

Tranmissão de TV mostra Thiago Salvático em cerimônia fúnebre (Foto: Reprodução/RecordTV)

Após a divulgação de sua identidade, Salvático excluiu seu perfil no Instagram, mas, antes de desativar a conta, ao saber da morte de seu namorado, tinha publicado duas fotos na rede social com as seguintes legendas: “Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz @guguliberato #guguliberato #gugu” e “Sem palavras #guguliberato”.

Ao saber da intimidade do apresentador revelada, Esther Rocha, assessora de imprensa de Gugu há anos e agora da família dele, se manisfestou em nota para o site da Quem. “O cara morre e aí o mundo se vê no direito de falar o que quer. Triste ver que meu amigo Gugu nem podia ter um amigo que isso vira caso. Muito triste por ele, pela mãe e por três adolescentes que sofrem a morte do pai vendo esse tipo de coisa”, desabafou Esther na ocasião.

Viagem

Segundo o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o chef de cozinha esteve com Gugu em Singapura, Ásia, antes do acidente fatal que sofreu em casa, nos Estados Unidos. Morador de Paderborn, na Alemanha, a 500 km de Munique, Thiago também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas, com legendas bem parecidas, mas, claro, sem aparecerem juntos.

Gugu e Thiago em viagens a dois (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seu site, Thiago se define como chefe em gastronomia italiana e poliglota. Nas redes sociais, faz posts em português, inglês e alemão. O site do negócio dele anuncia a venda de sorvetes caseiros, bebidas com café e outras sobremesas.

Em 2015, no Twitter, Thiago republicou um link do Instagram citando Gugu, a quem desejava boa sorte. A foto já não aparece, por conta da desativação da conta dele no Facebook. Os dois se seguiam.

'Concorrentes'

Em seu testamento, Gugu Liberato previu a divisão do seu patrimônio em 75% para os três filhos, que teve com Rose Miriam di Matteo, e os outros 25% para seus cinco sobrinhos - uma fortuna de cerca de R$ 250 milhões.

A mãe de Gugu, dona Maria do Céu, receberia uma pensão, assim como a ex-companheira, Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador. Rose também tenta participar da partilha, mesmo a contragosto dos filhos.

Em entrevista recente ao programa Fantástico (TV Globo), Maria do Céu disse que Gugu e Rose Miriam “nunca tiveram nada um com o outro”. Apesar da declaração, no último dia 2, Rose, que ganhou em primeira instância direito a uma pensão de R$ 100 mil, divulgou carta falando do relacionamento com Gugu.

Rose Miriam abriu arquivo pessoal para provar relação amorosa com Gugu (Foto: Acervo Pessoal)

Diz ela que os dois foram muito felizes por todos esses anos, especialmente os últimos, morando nos Estados Unidos. Afirma ainda que Gugu foi "um querido e zeloso pai e marido".

Leia o texto na íntegra:

“Gugu desejou construir uma família e eu também. Ele me incluiu na vida dele, assim como eu o incluí na minha vida. Formamos uma família conforme a vontade de Deus. Tivemos três filhos lindos e saudáveis. E desde o momento em que ficamos sabendo que eu estava grávida, as nossas vidas tomaram um novo rumo.

Caminhamos sempre juntos em um caminho de amor, respeito e cumplicidade. Um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, em que o amor e confiança andam juntos. Fomos muitos felizes durantes todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que vivemos aqui nos Estados Unidos. Apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar mais sólido.

Gugu vinha frequentemente e a nossa alegria sempre foi algo que brotava de nossos corações. Jamais esquecerei dos fortes abraços que ele nos dava ao abrir a porta de casa quando chegava do Brasil. Gugu adorava viver aqui, pois além de estar no seio familiar, podia passear de bicicleta, de bermuda e de chinelo, e de fazer as compras no mercado. Eram momentos de liberdade!

Gugu foi um querido e zeloso pai e marido. Foi meu companheiro nos momentos felizes na criação e educação dos filhos. Ele era o pilar da casa! Quando vinha para cá, ficava o máximo de tempo que lhe era possível. Se não fosse o trabalho de apresentador e de empresário, teria um tempo maior para convivermos. Mas ele adorava ser apresentador querido e amado por todos. Gugu foi um homem íntegro e o mais generoso que já conheci na vida.

Ele sempre me dizia que quando as crianças chegassem na idade de fazer o high school, deveríamos trazê-los para cá nos Estados Unidos, por achar que essa seria uma ótima decisão. Foi assim que viemos eu, Gugu e as crianças no dia 02 de julho de 2015. Quando chegava o momento de ir embora de suas muitas vindas, Gugu se emocionava ao se despedir de nós. E sempre dizia: “assim que der, eu volto. Amo vocês! Fiquem com Deus”.

Mas no dia 20 de novembro deste último ano, ao chegar em nossa casa, sua vida foi ceifada de forma extremamente trágica em um acidente doméstico diante de nossos olhos. E agora as nossas vidas transcorrem na maior perda que já tivemos. O que nos resta agora é a dor da saudade de alguém inesquecível que só nos deu amor. Mas para nos confortar, temos a certeza que Gugu está calmo e bem pertinho de Deus.”