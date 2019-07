Família lança álbum póstumo do músico baiano de blues Álvaro Assmar na Concha

(Divulgação)

Eric Assmar (direita) aprendeu a tocar com pai, o músico Àlvaro Assmar, morto em 2017

A família do musico Álvaro Assmar vai lançar um álbum póstumo do artista, falecido em 2017, com um show, nos dias 23 e 24 de julho, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. O álbum Family & Friends reúne o último material de estúdio em que o artista do blues vinha trabalhando. O disco traz o registro de gravações inéditas produzidas pelo artista em parceria com seu filho, o também artista de blues Eric Assmar, que assumiu a produção e finalização do material, após seu falecimento. Nos dois shows tributo terão participação de convidados especiais como o bluesman paulistano André Christovam, além de Adelmo Assmar e Erick Assmar, respectivamente irmão e filho do artista baiano.



Sintonia fina

Com um coquetel no restaurante Amado, a Zum Brazil, empresa baiana do segmento de eventos corporativos nacionais e internacionais, vai consolidar sua parceria com a Costa do Sauípe. No evento, que acontece no dia 24 de julho, às 19h, o maior resort do país que foi adquirido em 2017, pela AVIVA Algar FLC, vai apresentar as novidades e os novos investimentos em infra-estrutura do complexo.



Festa do cacau

Depois de promover, em abril passado, a primeira edição de um evento em São Paulo, totalmente voltado para a cadeia produtiva do cacau, o empresário Marco Lessa marcou para o período de 18 a 21 de julho, no Centro de Convenções de Ilhéus, a 11ª edição do Chocolat Bahia Festival, evento que reúne produtores de várias partes do mundo.



Balada

Os fãs de música eletrônica têm um encontro marcado no estacionamento do Wet’n Wild, na Avenida Paralela, no próximo dia 17 de agosto. É lá que o DJ Vintage Culture comandará mais uma edição da balada Só Track Boa em Salvador. A festa, que nasceu em São Paulo e se tornou o maior evento de música eletrônica do país, terá os ingressos vendidos a partir de amanhã.

(Divulgação) DJ Vintage Culture tornou-se empresário de festas de música eletrônica

Cozinha transatlântica

Unindo a gastronomia de três continentes, o Festival de Cultura e Gastronomia Tempero Bahia já escolheu o tema e anuncia para o período de 15 a 25 de agosto, em Salvador, a data da realização da sua terceira edição. Este ano o evento desafia os chefs com o tema Bahia, África, Portugal: uma mistura de sabores. Os profissionais terão a liberdade de escolher ingredientes ou receitas das cozinhas baiana, africana e portuguesa. A ação é um desdobramento do Festival Tempero no Forte, realizado há 13 anos na Praia do Forte.



Bate volta

Diretora de comunicação e marketing do grupo Fasano, Malu Neves desembarca no hotel da Praça Castro Alves na próxima sexta-feira. A paulista, que já fez bons amigos na Bahia, vai passar dez dias na cidade criando e realizando novas ações para o Fasano Salvador.

(Divulgação)

Malu Neves vem incrementar novas ações para o Hotel Fasano

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

O escritor Breno Fernandes vai lançar primeiro livro de contos

Foi a partir da leitura de uma série de livros que ganhou de uma professora quando morava em Riacho de Santana que Breno Fernandes se apaixonou pela literatura. Ainda menino, costumava escrever suas histórias e as enviava para os endereços das editoras que via nas obras, na inocência de que bastava escrever e enviar para que fossem publicadas. E não é que foi assim mesmo! Aos 15 anos, já morando em Salvador, e aproveitando a chegada da internet, encaminhou um romance - escrito por ele aos 13 anos - via email, para a editora FTD. Para sua surpresa, a obra foi aceita. Começava ali a carreira do jovem escritor que logo viu seu romance infanto-juvenil passar de mão em mão em escolas de todo o país. Apesar de gostar de contar histórias, o encantamento pelas novas tecnologias o levou à faculdade de computação, onde passou dois anos, até migrar para o jornalismo. Hoje, aos 33 anos, e com um currículo que inclui quatro obras e prêmios como o segundo lugar no Prêmio Biblioteca Nacional 2018, Breno comemora a seleção de seu nome para o Programa Nacional de Livro Didático, no ano passado. Agora, o soteropolitano criado no interior da Bahia, lança A mão do Poeta, seu primeiro livro de contos e o segundo pela editora baiana Caramurê. A noite de autógrafos está marcada para o dia 16 de julho, às 18h30, no estande da editora, no Shopping Barra.



Mais +

A decisão da Prefeitura de Salvador de impedir que imóveis da Barra que ficam fechados o ano inteiro para servir de camarotes durante o Carnaval não recebam mais autorização para funcionar exclusivamente neste período, foi bem recebida pelos moradores do bairro. Espera-se que com isso, muitos desses prédios – a maioria em estado deplorável – tenham um novo fim e possam ser ocupados por empreendimentos que ajudem a devolver à Barra o charme do passado.



Menos –

A Prefeitura bem poderia aproveitar o ensejo e ordenar melhor a ocupação da Barra. A começar fazendo restrição a determinados tipos de comércio no bairro, como os incontáveis depósitos de bebidas que se espalharam por endereços próximos à praia, atraindo confusão e barulho em ruas antes tranqüilas.