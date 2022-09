Família Real divulga imagem inédita do túmulo da Rainha Elizabeth; cerimônia foi fechada

A Família Real Britânica revelou de forma exclusiva imagens do túmulo da Rainha Elizabeth II. A última cerimônia fúnebre da monarca aconteceu de portas fechadas, no interior da Capela Memorial do Rei George 6º, no Castelo de Windsor.



Elizabeth é a 11ª monarca britânica a ter seu corpo enterrado no templo religioso. Ela foi colocada ao lado de seu pai, o rei George VI, sua mãe, a rainha consorte Elizabeth, e sua irmã, a princesa Margaret. A Família Real informou também que o caixão do príncipe Philip, marido de Elizabeth II, que morreu aos 99 anos, no ano passado, será transferido para o jazigo.

Na imagem, é possível ver muitas flores colocadas ao redor do túmulo de Elizabeth. A rainha foi enterrada após 11 dias de despedidas, com filas quilométricas.

Rainha Elizabeth II tinha 96 anos e foi substituída no trono pelo príncipe Charles.