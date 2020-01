Família real soube de renúncia de Harry e Meghan pela TV

A família real britânica soube pela televisão da renúncia do príncipe Harry e da duquesa Meghan Markle, que abdicaram das funções e benefícios como "membros seniores" da realeza.

Segundo o Daily Mail, a notícia divulgada publicamente chocou os demais membros da família. Tanto a rainha Elizabeth quanto os demais parentes de Harry ficaram "profundamente decepcionados" com a maneira que tudo se desenrolou, segundo um funcionário veterano da realeza.

Logo depois do anúncio de Harry e Meghan, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado dizendo que há discussões ainda em "estágios iniciais" sobre o afastamento de Harry. “Compreendemos a vontade de uma abordagem diferente, mas são questões complicadas que exigirão tempo de trabalho”, diz a nota.

“Eles tiveram o casamento que queriam, a casa que queriam, o escritório que queriam, o dinheiro que queriam, a equipe que queriam, as viagens que queriam e todo o suporte da família. O que mais eles queriam?”, questiona uma das fontes da reportagem.

Há especulações de que Harry e Meghan anteciparam a declaração por temer que o plano vazasse na mídia. Na semana passada, o The Sun chegou a estampar na capa que o casal iria se mudar para o Canadá, o que parece ser verdade - no comunicado, o casal diz que irá se dividir entre o Reino Unido e América do Norte. O casal passou as festas de fim de ano no Canadá, onde Meghan, que é americana, morou por sete anos antes de conhecer Harry.

Ainda não se sabe quando vai começar de fato o processo de afastamento do príncipe e da esposa. Harry hoje é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico, atrás do pai, Charles, do irmão, William, e dos sobrinhos George, Charlotte e Louis.