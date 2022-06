Famoso no mundo por meme do 'sorriso amarelo' visita o Brasil

Não se espante se você der de cara na rua com um dos rostos mais conhecidos da internet. O húngaro András Arató, 76 anos, catapultado à fama internacional graças a uma foto sua com um 'sorriso amarelo' que rapidamente se tornou um meme, está no Brasil.

András publicou fotos em pontos turísticos da cidade de São Paulo na última quinta-feira, (16). Ele aparece no estádios Pacaembu e Allianz Parque, no parque Ibirapuera e bebendo chope em um bar. "Dias difíceis em São Paulo", escreveu na foto.

András, meme do sorriso amarelo

O ex-engenheiro eletricista ficou famoso depois que fotos suas feitas para um banco de imagens começaram a ser utilizadas como meme no mundo todo. Ele contou ao jornal britânico 'The Guardian' que, em apenas um ano, chega a viajar mais de 20 vezes para aparecer em programas de tv ou participar de eventos.

"Eu passei 40 anos como engenheiro, já tinha falado em algumas conferências da área, mas é muito diferente de aparecer na televisão e em vídeos no YouTube. Eu posso ser o 'Hide the Pain Harold' (Escondendo a Dor), mas não sou um cara triste. Na verdade, me considero bem feliz", disse Arató ao "The Guardian".