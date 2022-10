Famosos baianos são derrotados nas urnas; confira lista

O primeiro turno das eleições de 2022 foi bastante agitado e apreensivo para vários eleitores. Diversos brasileiros focaram bastante na contagem de votos para saber se haveria o segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) para a presidência.

Aqui na Bahia, a ansiedade também tomou conta em relação ao segundo turno entre Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil), que estão disputando, de forma acirrada, o governo do estado. Enquanto dia 30 de outubro não chega, confira abaixo os famosos que não foram eleitos como deputados federais e estaduais.

Xexéu Beija-Flor (Patriota)

(Foto: Reprodução / Instagram)

Uma das vozes mais conhecidas que já passou pela Timbalada, Xexéu, tentou se firmar na política sendo deputado federal. No entanto, o cantor não conseguiu um número bom, recebendo apenas 698 votos.

Binha do Bahia (Psol)

(Foto: Almiro Lopes / CORREIO)

Conhecido pela torcida do tricolor de aço, Binha do Bahia até tentou ser deputado estadual, mas seus fãs e admiradores não o ajudaram. O famoso torcedor do time tricolor recebeu 2.755 votos.

Lazzo Matumbi (Rede)

(Foto: Reprodução / Facebook)

Outro cantor que tem uma voz inconfundível é Lazzo Matumbi. O artista, que é famoso por ter canções icônicas, não conseguiu ser deputado federal nestas eleições, recebendo pouco mais de 4 mil votos.

Igor Kannário (União Brasil)

(Foto: Reprodução / Câmera dos Deputados)

O príncipe do Guetto, Igor Kannário, tem quase 1 milhão de seguidores no Instagram e milhares de fãs espalhados pela Bahia. No entanto, sua popularidade não foi suficiente para conseguir ser deputado federal. O artista ganhou pouco mais de 20 mil votos.

Leo Kret (PDT)

(Foto: Reprodução / Wikipédia)

Leo Kret do Brasil também não conseguiu emplacar na política este ano. Famosa nas ruas e nos palcos, em 2022, a dançarina ganhou apenas 9.012 mil votos para deputada federal.

Ed City (PP)

(Foto: Divulgação)

Outro cantor de pagode não conseguiu emplacar na política. Esse foi o caso de Ed City que, tentando ser deputado estadual, arrecadou apenas 6.492 votos.

Netinho da Bahia (PL)

(Foto: Reprodução / Instagram)

O cantor Netinho, que ficou conhecido nos anos 90 após ser considerado um dos maiores puxadores de trio elétrico do país, se envolveu com a direita nos últimos anos, sendo criticado por uns e amado por outros. No entanto, nas eleições de 2022, o artista não conseguiu votos suficientes e ganhou apenas 31 mil votos.