Famosos lamentam morte de Tom Veiga, intérprete do Louro José

Foto: Reprodução

A morte do ator Tom Veiga, que interpretava o Louro José e fazia parte do 'Mais Você', programa apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, movimentou as redes sociais, na tarde deste domingo (1º), com mensagens de luto e lamentação pela perda do artista que levava alegria às manhãs de muitos brasileiros.

"Meus sentimentos para a família e amigos. Incorporou um personagem que era irônico engraçado e crítico. Fica marcado como figura única na TV. Tristeza profunda querido Tom", comentou o apresentador Serginho Groisman, um dos primeiros a se manifestar após a notícia da morte do artista.

O Corinthians, time pelo qual Tom torcia, também se manifestou. “O Timão se solidariza aos familiares e amigos desejando muita força neste momento de dor e luto”, postou o clube paulista.

Tom Veiga foi encontrado morto em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio, neste domingo, segundo informou a TV Globo. Junto com Ana Maria, o ator somou mais de 20 anos de trabalho no programa televisivo.

Em janeiro deste ano, o ator se casou com Cybelle Hermínio Costa no Rio de Janeiro. A união teve fim em outubro deste ano. Ele deixa uma filha do primeiro casamento com Alessandra Veiga.

Confira outras manifestações de amigos e famosos nas redes sociais.