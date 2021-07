Famosos repudiam agressões de DJ Ivis à ex-mulher; veja as reações

As cenas lamentáveis de agressão de DJ Ivis, 29 anos, famoso cantor e produtor musical paraibano radicado no Ceará, contra a sua ex-mulher, Pamella Holanda, publicadas por ela nesse domingo (11), continuam a repercutir, desta vez com as reações de famosos, incluindo ex-parceiros dele no universo do forró.

Entre as agressões registradas pelo circuito interno da casa onde o ex-casal vivia, há momentos em que ele dá socos e puxões de cabelo em Pamella na frente da filha do casal, uma bebê, e outras pessoas não identificadas. Além de socos, há registros de chutes e tapas na cabeça.

Foto: Reprodução

Diante do caso de violência doméstica – a polícia investiga desde o início do mês –, diversos famosos usaram as redes sociais para se pronunciar e repudiar a atitude do DJ, além de criticar o salto no número de seguidores que ele teve depois que as imagens vieram à tona – saiu de 700 mil para mais de 1 milhão no Instagram.

Confira o pronunciamento de alguns dos famosos, incluindo ex-parceiros musicais como Xand Avião, Zé Vaqueiro, os baianos do Barões da Pisadinha e o cantor Latino, que informou que vai cancelar o lançamento de um videoclipe que contava com a participação de DJ Ivis.

Polícia investiga violência doméstica

A Polícia Civil do Ceará informou que um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, registrado no dia 3 de julho, em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, e que as agressões ocorreram no dia 1º, porém a vítima só registrou o caso no dia 3, não sendo possível o flagrante.

Desde o dia do registro da ocorrência, a PC-CE solicitou ao Poder Judiciário medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Desde então, o caso segue em investigação. Segundo a Polícia Civil, as imagens das câmeras do circuito interno da residência de Ivis e Pamella, que mostram as agressões, não tinham sido apresentadas anteriormente.

Em suas redes sociais, DJ Ivis divulgou um posicionamento em vídeos e expôs um boletim de ocorrência contra Pamella registrado no último dia 13 de março, com a alegação de chantagem e agressões. No Instagram, o DJ disse que os vídeos não estão sendo publicados na íntegra. "Sempre tentei fazer de tudo para que isso não chegasse a esse extremo. Nada vai justificar a reação que eu tive, mas eu não aguentei mais ameaças", disse. DJ Ivis não foi encontrado para comentar o caso. Com informações do Estadão Conteúdo.