Famosos restaurantes de Salvador irão ocupar projeto de verão no MAM-BA

Sollar Baía será realizado a partir de quinta, no MAM-BA (Geraldo Moniz/divulgação)

Quem curte o tempero do Di Janela ou do Paraíso Tropical, vai poder experimentar iguarias destes e de outros restaurantes de Salvador, como Bela Bistrô, Empanadelas, La Maxima, Lojinha Gourmet, Japa Fácil, Pi.zza e Sorveteria da Barra. Toda essa variedade gastronômica estará acessível, a partir da próxima quinta-feira, no Sollar Baía, projeto que vai movimentar o Museu de Arte Moderna da Bahia durante todo o verão, sempre de quinta a domingo, das 17h até às 23h.

Além de comida gostosa, o público que acessar o Pátio do Pôr do Sol, mediante couvert artístico, vai poder aproveitar as apresentações musicais que ocorrerão nesse período. O arquiteto Giuseppe Mazzoni Filho, responsável por grandes eventos, como o Festival de Verão, assina a ambientação do lugar.

A coordenação da iniciativa é do produtor cultural Rodrigo Mello, que acredita no projeto como uma maneira de ampliar o interesse do público pelo MAM. “Esta área tem mais de 400 anos de história e é um dos pontos turísticos mais importantes e procurados de Salvador”, destaca.



Blue Praia Bar realizará Réveillon pé na areia no Rio Vermelho

Indicado pela Forbes como um dos locais indispensáveis para se conhecer numa visita a Salvador, o Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, celebrará a chegada de 2022 com a 2ª edição do Réveillon Blue - Pé na Areia, das 21h às 4h. As primeiras horas do ano serão de frente para a linda Praia do Buracão, com serviço de excelência e All Inclusive (Open Bar & Open Food).

“Nosso Réveillon será num espaço reservado para poucas pessoas, com conforto e serviço de qualidade, com o diferencial do acesso à Praia do Buracão, onde poderemos ver o dia nascer e pular as tradicionais 7 ondinhas”, destaca Hugo Gusmão, um dos proprietários do espaço. O empresário reforça que mais de 60% dos ingressos já foram vendidos e que poucas mesas estão disponíveis: “Esgotamos os ingressos na 1ª edição e acreditamos que nos próximos dias a situação se repita”.

O terceiro lote de ingressos está à venda no Sympla. E as mesas podem ser reservadas pelo WhatsApp (71) 99655-4703. O evento, de acordo com a produção, prezará pelo cumprimento das medidas de higiene e segurança vigentes e será exigido o comprovante de vacinação.

Carol Magalhães vai virar o ano em Trancoso (divulgação)

Lista quente

Carol Magalhães já decidiu: vai passar o final de ano na Bahia. Sua primeira parada será em Salvador, onde curtirá os festejos natalinos ao lado da família. Em seguida, embarcará rumo a Trancoso. No famoso vilarejo pulará as sete ondas para receber a chegada de 2022, assim como fez na virada anterior. Habitué de Trancoso, Carol aproveitou a ida para lá e compartilhou com o Alô Alô a sua lista quente de lugares incríveis para visitar durante a alta temporada.

1. Praia das Tartarugas

2. Restaurante Floresta

3. Visita a Caraíva

4. Quem não conhece, vale:

4.1. ir até a Praia do Espelho

4.2. os drinques do Quadrado

4.3. a comida do Capim Santo

A arquiteta Mariana Leão (divulgação)

Jovem promessa

MÈS archdesign é o novo nome do escritório da arquiteta Mariana Leão, cuja sede estará pronta em janeiro de 2022. Além de seguir atuante nos projetos residenciais na capital baiana e em São Paulo, onde mantém uma ponte de apoio do escritório, Mariana pretende também intensificar a MÈS no nicho de projetos corporativos. A nova sede, um espaço colaborativo e multifuncional, reflete o que a jovem profissional busca trazer e incentivar nas empresas de Salvador.

“A pandemia nos mostrou que as sedes das empresas não são apenas um espaço de trabalho. Elas promovem a troca de ideias, socialização e, principalmente, apresentam, estimulam e fortalecem a filosofia da sua empresa”, nos explica Mariana, que é pós-graduada em Workspace Design, pela Universidade de Design e Engenharia de Barcelona (ELISAVA), referência na área. Leão é formada em Salvador e atuou como arquiteta não apenas na capital baiana, mas também na Espanha e em São Paulo, em escritórios renomados como o de David Bastos, Caio Bandeira e Tiago Martins.

Adeus ano velho - Considerado o maior nome da música sertaneja da atualidade, o cantor Gusttavo Lima já tem data para se apresentar em Salvador. O show, de acordo com informações exclusivas do Alô Alô Bahia, irá acontecer no dia 31 de dezembro, promovido pela Online Entretenimento, para celebrar a virada de ano na capital baiana. O evento será privado e maiores informações, como local e valores, serão divulgados em breve, a partir da próxima semana.

Encontro festivo - O Grupo Baú +, que contempla a loja de móveis Baú + e a loja de objetos de decoração Baú + Objetos, realizou, quarta-feira, o seu evento de fim de ano com a presença de Aristeu Pires. No encontro, o designer de móveis baiano, que tem 20 anos de atuação, falou sobre sua presença no mercado internacional - seus móveis estão dentro de algumas das maiores companhias do mundo, como o Google, a Amazon e o LinkedIn –, e apresentou os lançamentos para 2022. A Baú+ tem a exclusividade de venda dos produtos Aristeu Pires em Salvador.

Chuva de arroz - O elegantíssimo casamento de Natália Coelho e Guilherme Moura aconteceu nessa sexta-feira na Catedral Basílica de Salvador, com recepção, em seguida, na Casa Pia. Convidados de diversas cidades, como Recife, Petrolina e São Paulo, além da própria capital baiana, estiveram presentes. Natália é filha de Itana e Caio Coelho, e Guilherme é herdeiro de Tetê e Edson Moura.

Donata Meirelles e Nizan Guanaes (divulgação)

Obra de arte - A casa de fim de semana de Nizan Guanaes e Donata Meirelles na Boa Vista, no interior de São Paulo, acaba de ganhar um colorido diferente em uma de suas paredes. O casal adquiriu um imenso painel do artista plástico Alberto Pitta, presidente do Cortejo Afro. “Pitta é um gênio celebrado por outros gênios, como Vik Muniz e Regina Casé”, destacou o publicitário ao Alô Alô Bahia. “Fui ao ateliê dele e fiquei apaixonado. Agora tenho dois trabalhos gigantescos de baianos na Boavista: o de Pitta e uma incrível tapeçaria de Genaro de Carvalho”, disse.