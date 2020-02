Fantasia de Banheiro Químico vence concurso de Carnaval no Sertão da Bahia

Foto: Site Agmar Rios

Os participantes do tradicional concurso de fantasias do Carnaval de Mairi, no Centro Norte do estado, levaram a criatividade às últimas consequências este ano.

Ao final dos três dias de desfiles de caretas pelas ruas do município de quase 20 mil habitantes no sertão baiano, uma fantasia se destacou e levou a melhor na categoria Mascarado Criativo: um rapaz apareceu vestido de Banheiro Químico.

Segundo o site de Agmar Rios, o jovem de prenome Emerson, que entrou na disputa pela primeira vez, se destacou com a fantasia que trazia a mensagem educativa: “lugar de fazer xixi é no banheiro”.

Além da categoria Mascarados Criativos, também foram anunciados, na terça-feira (25), os melhores na categoria Mascarados com Máscaras de Borracha e Fantasia Infantil.

Os participantes saíram do terminal rodoviário atrás do carro de som, passaram pelas principais ruas da cidade, depois seguiram para a Praça J. J. Seabra, onde o prêmio foi entregue.

(Foto: Site Agmar Rios) Emerson recebe prêmio de prefeito (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios)

(Foto: Site Agmar Rios) Emerson recebe prêmio de prefeito (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios) (Foto: Site Agmar Rios)

O grupo que venceu na categoria Máscaras de Borrachas estava com a fantasia de João e Maria - Convenção das Bruxas. Os trigêmeos Heitor Muritiba, Joaquim Muritiba e Bejamin Muritiba, filhos do casal Alcir e Jaqueline, venceram pela categoria infantil com a fantasia de Aladim.

O concurso foi realizado pela Prefeitura de Mairi, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, com apoio de comerciantes. A entrega dos prêmios foi feita pelo prefeito Jobope, a primeira-dama Daiane, e o vice-prefeito Gustavo de Capeta, entre outras autoridades locais.