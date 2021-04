Farm apresenta coleção de peças para casa

As farmetes - sim, nome dado às apaixonadas pela marca carioca Farm - agora podem trazer toda a vibração da famosa estamparia da brand para o lar. A novidade é a coleção de casa com peças bafônicas, pensadas em quatro moods diferentes, indo das prints florais até aquelas com animais, a exemplo dos tucanos. As interessadas, o valor varia entre R$ 59 e R$ 79.

O achado da vez

As fashionistas que estão enlouquecidas pelos modelitos de botas tratoradas, vale dar aquela espiadinha nesse achadinho garimpado no e-commerce da Dafiti. O vixe amou a versão branca que tira qualquer look básico do lugar comum. A peça ainda é amiga do bolso, custa R$ 89,9.

Boho revival

Quem está a fim de criar uma releitura criativa de um visu boho, pode começar pela bolsa. Olhos abertos para esse modelito no formato mini saco, toda trabalhada em miçangas e paetês, arrematada na lojinha virtual da By Suelly’s. Acessório na mão, agora é a vez de montar o look do dia. Preço: R$ 128.

Olha o detalhe

Um visu esportivo pode ganhar uma bossa a mais, mas é preciso focar nos detalhes. Se a escolha é um tênis como calçado perfeito para sua produção, investe também em um par de meias com shape retrô, como essa aposta da Zara, para finalizar o look com criatividade. Preço: R$ 79.

Surreal e ecológica

Rolou muito sentimento esse modelito de t-shirt em tie dye que remete a um céu com nuvens. Batizada de Flor Dali, é inspirada na obra do pintor surrealista Salvador Dalí. Esse lançamento você arremata no e-commerce da Ziovara, por R$ 119,9. Em tempo: Você sabia que as estampas digitais da marca são ecológicas? Além de fashion, é claro…

Beeem poderoso

Peça de efeito, nós amamos. Se está atrás de um brinco com essa pegada, vale prestar atenção na aposta da Marisa que é estampado e bem levinho. O precinho também é camarada, já que você arremata por R$ 29,99.

***

Nota 0

Uma marca de moda, insistentemente, deixa produtos na casa de uma cliente sem o consentimento da mesma. A pessoa não compra nada, mas os vendedores não se tocam. De última!

Nota 10

Quem disse que não dá para usar brinco com as máscara? Uma fashionista mostra que sim, reforçando cada vez mais a ideia de uma moda que combina com cada pessoa.