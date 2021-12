Farofa Gkay: festa custou R$ 2,8 milhões e esperava arrecadar quatro vezes mais

Durante três dias, a "Farofa da Gkay", festa da influencer Gessica Kayane, reuniu famosos de diferentes segmentos, em um hotel em Fortaleza, com tudo pago: hospedagem, shows, comida e bebida. O investimento para o evento, que acontece desde 2017, custou cerca de R$ 2,8 milhões. Em contrapartida, o sucesso de público gerou receita: a Farofa teve uma audiência acumulada em mais de 1 bilhão de impressões e seguidores reunidos.

Segundo dados da agência de influenciadores responsável pela carreira de Gkay, o conteúdo produzido por quem esteve na farra impactou um total de 66 milhões de pessoas. Só a anfitriã saiu com um saldo de 680 mil novos seguidores. No Instagram, ela acumula 17 milhões de fãs.

A estratégia de arrecadação é gerada a partir de uma lógica de repercussão entre os influenciadores. Os conteúdos criados por eles no local engajam e atraem tanto internautas quanto marcas. Apenas uma foto de ex-BBB Viih Tube no evento, por exemplo, ultrapassou a marca de 1 milhão de curtidas.

Antes da Farofa, a expectativa era que 11 cotas de patrocinadores fossem vendidas, o que geraria uma receita de R$ 8 milhões, segundo dados da "Isto é Dinheiro". Apenas três marcas, porém, compareceram.

A Farofa contou com shows de nomes como Alok e Léo Santana, além de ter sido o local onde foi mostrado pela primeira vez o novo trabalho de Anitta em parceria com Pedro Sampaio: "No chão novinha".