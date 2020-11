Farol da Barra reabre para visitação a partir da sexta-feira (13)

O Farol da Barra vai reabrir para o público a partir da sexta-feira (13). Uma cerimônia fechada às 16h para convidados e imprensa vai marcar o momento.

Para garantir a segurança, na véspera, às 7h, militares dos Fuzileiros Navais de Salvador vão fazer uma desinfecção nas instalações do farol.

Além disso, os funcionários do Farol da Barra passaram por treinamento para garantir o cumprimento dos protocolos que ajudam a controlar a pandemia de covid-19.

Será o início da visitação ao local depois de ser premiado como Farol do Ano de 2020, pela International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities, associação internacional de autoridades de navegação e faróis, que destaca os faróis mais interessantes do mundo. A solenidade de premiação deve acontecer no início do ano que vem, quando o troféu será enviado da França para o Brasil.