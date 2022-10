Fãs fazem fila no TCA e ingressos para show de Bethânia esgotam em 30 minutos

"Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor". Essa frase resume bastante o descontentamento dos fãs de Maria Bethânia que chegaram cedo à porta do Teatro Castro Alves, no Campo Grande, Centro de Salvador, na manhã desta quarta-feira (5) para comprar o ingresso do show extra que a artista vai realizar no dia 8 de dezembro na capital baiana.

A venda, que começou às 9h, em menos de 30 minutos no presencial, já tinha esgotado completamente as cadeiras do teatro completo. O furacão Bethânia conseguiu, novamente, movimentar o TCA em prol da sua apresentação. Com valores entre R$ 120 meia e R$ 480 inteira, dependendo do setor (arquibancada ou camarote), todos os bilhetes foram esgotados.

(Fãs de Maria Bethânia na porta do TCA (Foto: Marina Silva - CORREIO)

Ana Cristina Bezerra, de 67 anos, estava na fila, já chegando na entrada do bairro do Garcia, quando foi informada que os ingressos estavam esgotados. "Eu tentei comprar para o primeiro show, não deu certo. Agora de novo. Minha tentativa vai ser no dia do evento mesmo, comprar na mão de alguém que esteja vendendo na porta do TCA ou esperar que ela [Bethânia] faça uma nova apresentação em outro dia, vamos torcer", lamentou a professora.

O advogado Gabriel Bittencourt perdeu a venda dos ingressos para o show do dia 7 de dezembro. Com medo de ficar sem ver Bethânia novamente, ele decidiu colocar um alarme para conseguir adquirir logo na abertura pelo site. "Abriu com atraso no site e em 12 minutos os ingressos já estavam esgotados, inclusive, a meia entrada entrou esgotada. Eu tive que pegar inteira, mesmo tendo meia. Nesse, eu coloquei alarme desde às 8h30 e estava na frente do computador no horário", contou.

Ingressos esgotados no site (Foto: Redes Sociais)

A enfermeira Ananda Paz, de 23 anos, estava desde às 8h50 no site, enquanto a namorada, Catarina Magalhães, tentava pelo aplicativo. No entanto, às 9h em ponto, as duas não tiveram a mesma sorte que o advogado Gabriel.

"Eu estava de plantão, atualizando o tempo todo. Quando deu o horário, apareceu a parte para comprar. A página estava dando erro, como se estivesse congestionado. Catarina nem sequer conseguia entrar. Quando deu 9h05, apareceu meia esgotada. Com isso, eu não iria comprar inteira", explicou.

A assessoria do Teatro Castro Castro Alves informou que a operação foi um sucesso e que contou com o apoio das polícias para que não ocorresse nenhum problema na venda presencial. Vale lembrar que, para comprar o ingresso no TCA, cada pessoa associada a um CPF, poderia adquirir até quatro ingressos.